Hadise "Hi Barbie" notuyla pozunu yayınladı! Ünlü şarkıcıya övgüler yağdı!

O Ses Rap jüri koltuğunda oturan başarılı şarkıcı Hadise, son zamanlarda sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı gönderileriyle magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Güzel isim son olarak mavi mini elbisesiyle verdiği pozu sevenlerinin beğenisine sundu.

Mehmet Dinçerler ile 5 ay boyunca evli kalan ve sonrasında ani bir kararla bu evliliği bitiren Hadise, boşanmasının ardından sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarına da hız verdi.

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Şimdilerde Exxen platformunda yayınlanan O Ses Rap yarışmasında Murda, Sefo ve Mero ile birliktejüri üyeliğini yapan Türkiye'nin başarılı şarkıcılarından Hadise 14.4 milyon takipçisinin olduğu sosyal medya hesabından iddialı gönderiler yayınlamaya devam ediyor.