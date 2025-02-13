Sony'nin kârı nisan-aralık döneminde yüzde 22,9 arttı

Sony'nin Nisan-Aralık dönemindeki karı 1,2 trilyon yen (7,79 milyar dolar) seviyesine ulaştı. Bu kâr, önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir artış gösteriyor.

Operasyonel kar artışı, yeniden yapılandırma ve yenilikçi stratejilerin etkisiyle gerçekleşti. Elektronik ürünler ve diğer hizmetlerin performansındaki iyileşme, bu artışa katkıda bulundu.

GELECEKTE DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Sony, bu artışın devam etmesi için yenilikçi projeler ve pazarlama stratejileri geliştirmeye devam edecek. Şirket, gelecekte daha fazla kâr elde etmeyi ve global piyasada rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Şirketin operasyonel karındaki artış, şirketin yeniden yapılandırma sürecinin başarılı bir şekilde ilerlediğini gösteriyor. Bu artış, Sony'nin yenilikçi stratejileri ve pazarlama çabaları sayesinde mümkün olmuş ve gelecekte de devam etmesi bekleniyor.