Sony PlayStation 5 (PS5) fiyatı ne kadar? sorusu dün akşam Türkiye saati ile 23.00'de başlayan tanıtımın ardından oyunseverlerin gündeminde. Sony’nin 2013 yılında çıkardığı PS4 ve 2016 yılında piyasaya çıkardığı PS4 Pro modellerinden sonra gelen 5. Nesil oyun konsolu PS5, hem tasarımı hem de özellikleri ile oyunseverler başta olmak üzere teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte PS5’in fiyatı, oyunları, özellikleri, çıkış tarihi ile ilgili detaylar...

PLAYSTATION 5 (PS5) FİYATI NE KADAR OLACAK?

Tabi oyunseverlerin en çok merak ettiği bir diğer konu ise PS5’in fiyatı. Tanıtımda PS5’in resmi olarak perakende satış fiyatı duyurulmadı. Ancak perakende zincirlerinden sızan ilk haberlere göre PS5’in satış fiyatının 599 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor.

Bu fiyatın ABD için tahmin edilen satış fiyatı olduğunu belirtelim. Zira bilindiği üzere Türkiye’de geçen nisan ayında yürürlüğe giren düzenlemeye göre oyun konsollarına yüzde 50’lik gümrük vergisi getirildi. Böylece oyun konsollarından alınan yüzde 20’lik ÖTV ve yüzde 18’lik KDV’ye bir de yüzde 50 oranında gümrük vergisi de eklenmiş oldu.

Ancak şunu da belirtmekte fayda var; Türkiye’de oyun konsolları için 18 Nisan 2020 tarihinden itibaren yüzde 50 olarak uygulanan gümrük vergisi 1 Ekim 2020'den sonra ise yüzde 20 olacak. Diğer bir deyişle eğer yeni bir düzenleme yapılmazsa, satışa çıktığı tarihte PS5’ten yüzde 20’lik ÖTV ve yüzde 18’lik KDV’nin yanında yüzde 20’lik gümrük vergisi alınacak.

PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ

PlayStation 5’in biri fiziksel oyun disklerinin takılabildiği standart, diğeri ise herhangi bir disk girişi olmayan ve oyunların internet üzerinden dahili hafızaya yüklenebildiği dijital (PlayStation 5 Digital Edition) olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.

8 çekirdekli, 3.5 GHz hızı destekleyen AMD Zen 2 işlemciden güç alan PS5’in grafik işlemcisinde ise yine AMD’nin RDNA 2 mimarisi yer alıyor. 8K çözünürlüğü de destekleyen PS5’te 16 GB GDDR6 RAM, 825 GB SSD dahili depolama birimi ile geliyor.

Genişletilebilir depolama için NVMe SSD yuvasına sahip olan konsolda, harici depolamaya olanak sağlamak için de ekstra USB portu bulunuyor. Tanıtımda yapılan açıklamaya göre PS4’te 1 GB’lık boyut için 20 saniyelik bir ön yükleme süresi bulunurken, PS5’te 2 GB’lık veri için yükleme süresi 0.27 saniyeye kadar düşüyor.

PlayStation 5’te yer alan iki yeni motordan biri olan Tempest Engine, daha zengin ve daha doğal seslerin üretilmesine imkan tanırken, Geometry Engine ise geliştiricilerin ekran boyunca daha fazla üçgen kaydırmasına yardımcı oluyor.

DUALSHOCK GİTTİ, YERİNE DUALSENSE GELDİ…

PS5 ile birlikte artık PlayStation’ın bir klasik haline gelen oyun kontrolörü DualShock da yerini DualSense’e bırakıyor. Aslında Sony’nin ilk olarak nisan ayında tanıttığı DualSense adı verilen yeni oyun kumandası, dahili mikrofon, daha hassas tepkiler, hareket sensörü ve ergonomik tasarımı ile öne çıkıyor.

Sony’nin yeni oyun konsolu ile birlikte ilk PS5 aksesuarları da sahneye çıktı. Bu aksesuarlar arasında, çift 1080p lensle gelen yeni HD kamera, 3D ses desteği ve çift gürültü önleyici mikrofon barındıran kulaklık, sesli komutları algılamak için dahili mikrofon barındıran uzaktan kumanda, aynı anda iki farklı oyun kumandasını şarj edebilen DualSense şarj istasyonu da bulunuyor.

PS5 OYUNLARI

Sony tarafından gelen ilk bilgilere göre 4 binden fazla PS4 oyununu PS5’te de oynamak mümkün olacak.

PS5 ile birlikte çıkacak olan ilk oyunların bazıları ise şunlar olacak:

Gran Turismo 7, Grand Theft Auto V (2021),Project Athia, Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal, Spider-Man: Miles Morales (2020),Stray, Bugsnax (2020),Deathloop, Demon’s Souls, GhostWire: Tokyo, Godfall,Horizon Forbidden West, Goodbye Volcano High, Hitman III (2021),NBA 2K21 (2020),Pragmata, Resident Evil VIII (2021),Solar Ash (2021)...

PS5 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Sony’nin PS5 tanıtımında yeni konsolun ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak şirketin daha önceden yaptığı açıklamalara göre PlayStation 5’in bu yılın son çeyreğinde satışa çıkarılarak, tüketicilerle buluşturulması planlanıyor.