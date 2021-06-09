Lise sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak? Şeklindeki sorular öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sorumluluk sınavıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

SORUMLULUK SINAVI NEDİR?

Lise ve hazırlık sınıfındaki öğrenciler için düzenlenen sorumluluk sınavı için yıl sonu başarı puanı en az 50 olması gerekiyor. Eğitim ve öğretimin başında yapılan sınav, yıl sonunda tek bir dersten başarısız olan öğrenciler için aynı şekille hafta içinde ek bir sınav yapılır. Sınava girilmediği takdirde sınıfta kalma olabilir.

SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında yapılacak. 12'nci sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da bu tarihler arasında gerçekleştirilecek sorumluluk sınavları kapsamına dahil edilecek.

Ayrıca 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde yapılan sınavlara geçerli mazereti nedeniyle girememiş öğrenciler ile 24 Mayıs-18 Haziran 2021 arasında yapılacak sınavlara katılmak isteyip de geçerli mazereti nedeniyle katılamayacak öğrencilere yönelik 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 arasında yapılacak sorumluluk sınavları döneminde sınav hakkı tanınacak.

SORUMLULUK SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Lise öğrencileri için uygulanan sorumluluk sınavlarına, lise öğrencileri ve hazırlık sınıfı öğrencilerinin girmesi gerekiyor.