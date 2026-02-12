Soruşturma sürüyor! Biyogaz tesisindeki faciada 3 kişiye veda!

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir biyogaz tesisindeki fermantasyon çukurunda olan arızayı gidermek isterken sızan gazdan yaşamını yitiren Mücahit Sarıdaş (32), Cemal Temiz (54) ve Hakan Küçük (48), toprağa verildi.

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 15.30 sıralarında Suluova ilçesindeki Suluova Besi Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) bir biyogaz tesisinde meydana geldi. Tesiste fermantasyon çukurundaki arızayı gidermek için alana giren işçiler dışarı çıkamadı.

Fabrikada çalışan diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahaleleri yapılan Mücahit Sarıdaş, Cemal Temiz ve Hakan Küçük, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumları ağır olan 3 işçi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Mücahit Sarıdaş

İşletme müdürü Mücahit Sarıdaş ile her ikisi de evli ve 2 çocuk babası olan Cemal Temiz ve Hakan Küçük için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Yardımcısı Yüksel Ünal, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Suluova Belediye Başkanı Rifat Uzun, Amasya İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, Amasya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ramazan Yiğit ile işçilerin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.