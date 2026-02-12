Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Soruşturma sürüyor! Biyogaz tesisindeki faciada 3 kişiye veda! | Son dakika haberleri

        Soruşturma sürüyor! Biyogaz tesisindeki faciada 3 kişiye veda!

        Amasya'nın Suluova ilçesinde bir biyogaz tesisinde meydana gelen faciada sızan gazdan yaşamını yitiren Mücahit Sarıdaş, Cemal Temiz ve Hakan Küçük, toprağa verildi. Başlatılan soruşturmada da polis ekiplerinin teknik personel ve çalışanlardan oluşan 9 kişinin ifadelerine başvurduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 15:37 Güncelleme: 12.02.2026 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Biyogaz faciasında 3 kişiye veda!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya'nın Suluova ilçesinde bir biyogaz tesisindeki fermantasyon çukurunda olan arızayı gidermek isterken sızan gazdan yaşamını yitiren Mücahit Sarıdaş (32), Cemal Temiz (54) ve Hakan Küçük (48), toprağa verildi.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 15.30 sıralarında Suluova ilçesindeki Suluova Besi Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) bir biyogaz tesisinde meydana geldi. Tesiste fermantasyon çukurundaki arızayı gidermek için alana giren işçiler dışarı çıkamadı.

        Fabrikada çalışan diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahaleleri yapılan Mücahit Sarıdaş, Cemal Temiz ve Hakan Küçük, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumları ağır olan 3 işçi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

        Mücahit Sarıdaş
        Mücahit Sarıdaş
        REKLAM

        İşletme müdürü Mücahit Sarıdaş ile her ikisi de evli ve 2 çocuk babası olan Cemal Temiz ve Hakan Küçük için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Yardımcısı Yüksel Ünal, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Suluova Belediye Başkanı Rifat Uzun, Amasya İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, Amasya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ramazan Yiğit ile işçilerin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

        Cemal Temiz
        Cemal Temiz

        "GENÇ YAŞTA GİTTİ"

        Mücahit Sarıdaş’ın babası Elvan Sarıdaş, “Genç yaşta gitti benim yavrum. Beni alaydın onu bırakaydın. Benim oğlumun çok işi vardı. Benim oğlum çok genç yaşta gitti. Benim oğlum şehit oldu, işinin başında öldü. Ben sana nasıl dayanayım yavrum” diyerek gözyaşı döktü.

        Cenaze namazının ardından 3 işçi, belediye aile kabristanlığında toprağa verildi.

        9 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

        Olaya ilişkin savcılık tarafından başlatılan adli soruşturma devam ediyor. Gaz sızıntısının neden kaynaklandığı ve olayda ihmal olup olmadığı yönünde geniş çaplı inceleme yürütülürken, polis ekiplerinin teknik personel ve çalışanlardan oluşan 9 kişinin ifadelerine başvurduğu öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nursel Köse'den tepki: Ayıp ediyorsunuz!

        Ünlü oyuncu Nursel Köse, Ani Harabeleri'ne isimlerini yazan kişilere tepki göstererek; "Buraya isim yazınca tarihe geçmiyorsunuz, tarihe ayıp ediyorsunuz" dedi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zihinsel engelliyi vince asmışlardı... Feci darp ortayı çıktı!
        Zihinsel engelliyi vince asmışlardı... Feci darp ortayı çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Türkiye dijital devlette Avrupa’yı solladı
        Türkiye dijital devlette Avrupa’yı solladı
        2 araçtan çuvallardaki 30 milyon dolar çalındı iddiası!
        2 araçtan çuvallardaki 30 milyon dolar çalındı iddiası!
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Gözyaşları sel oldu... Sadece ayrılmak istemiş!
        Gözyaşları sel oldu... Sadece ayrılmak istemiş!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        Dursun Özbek'ten Icardi ve TFF açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Icardi ve TFF açıklaması!
        Altını satmamak lazım
        Altını satmamak lazım
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        Beşiktaş'ın en büyük kozu Orkun Kökçü!
        Beşiktaş'ın en büyük kozu Orkun Kökçü!
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Bilim de kanıtladı
        Bilim de kanıtladı