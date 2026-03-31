        Haberler Dünyadan Sosyal medya fenomeninin kızının cenazesindeki görüntüsüne tepki yağdı

        Sosyal medya fenomeninin kızının cenazesindeki görüntüsüne tepki yağdı

        Sosyal medya fenomeni Sophie-May Dickson'ın kızı, internette maruz kaldığı taciz nedeniyle intihar etti. Dickson'ın, kızının cenazesinden paylaştığı fotoğraflarına büyük tepki geldi

        Giriş: 31.03.2026 - 16:09 Güncelleme:
        Cenazedeki görüntüsüne tepki yağdı

        İngiliz sosyal medya fenomeni Sophie-May Dickson, 2014 yılında kızı Princess'in dört yaşındayken, sprey bronzlaşma yaptırmasına izin verdiği için eleştirilmişti. Geçtiğimiz ay, henüz 16 yaşında olan Princess, iki yıl boyunca bir dedikodu forumunda maruz kaldığı tacizlerin ardından intihar etti.

        Dickson kardeşler
        Dickson kardeşler

        Anne Sophie-May, kızının cenaze töreninden görüntüler paylaştı. Fotoğrafta, omuzlarını açıkta bırakan beyaz bir elbise giyen ve ona uygun bir şapka takan anne, başını kızının tabutuna yaslamış halde görünüyordu. Daha önce de diğer kızıyla birlikte, ölen kızının tabutunun önünde çeşitli pozlarını paylaşan fenomen annenin, cenaze törenini belgelemek için profesyonel fotoğrafçılar tuttuğu ortaya çıktı.

        Cenaze törenini bir gösteriye çevirmesinden rahatsız olan takipçileri, Dickson'a tepki üstüne tepki yağdırarak, 'kibirine yenik düştüğü' eleştirileri yaptı.

        Sophie-May Dickson'ın hayattaki kızıyla tabut önünde verdiği pozlar tepki çekti
        Sophie-May Dickson'ın hayattaki kızıyla tabut önünde verdiği pozlar tepki çekti

        Fenomen anne, tepkilere yanıt verirken, "Bu, kızımla geçirdiğim son anımdı. Tabuttan birçok kez uzaklaştım, ama içime sinmedi. Oturduğum yerden eşyalarımı, çantamı, telefonumu ve cenaze töreni programımı aldıktan sonra geri dönmek zorunda kaldım" ifadesini kullandı.

        Sosyal medyada aşağılamaya maruz kalan Princess Dickson yaşamına son verdi
        Sosyal medyada aşağılamaya maruz kalan Princess Dickson yaşamına son verdi

        Aile, 12 yıl önce bir TV programında yer aldıktan sonra kamuoyunun dikkatini çekti. Ancak sosyal medyadan uzaklaşınca, kötü niyetli sosyal medya kullanıcıları Princess'in peşine düştü. Onu alaya almak için sosyal medyada sahte hesaplar oluşturdular. Bu da genç kızın ruh sağlığını etkiledi, okula devamsızlık yapmasına yol açtı.

        Ölümünden sonra bile, kullanıcılar anne Sophie-May'i, kızının ölümünden sorumlu tutarak hakaret içeren yorumlar yapmaya devam etti.

