SpaceX, 1,5 trilyon dolarlık halka arz için hazırlık yapıyor

SpaceX, tüm zamanların en büyük halka arzı olmasını hedefleyen ve 30 milyar doların oldukça üzerinde fon toplamayı amaçlayan ilk halka arz planıyla ilerliyor. Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklar, şirketin bu yönde adımlar attığını belirtti.

Elon Musk'ın liderliğindeki şirket, tamamı için yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık bir değerleme hedefliyor. Bu rakam, Suudi Aramco'nun 2019'daki rekor halka arzı sırasında ulaştığı piyasa değerine yakın bir seviyeye işaret ediyor. Aramco o dönemde 29 milyar dolar toplamıştı.

Kaynaklara göre SpaceX'in yönetimi ve danışmanları, halka arzın en erken 2026'nın ortası ile sonu arasında gerçekleşmesini planlıyor. Ancak zamanlama, piyasa koşulları ve diğer etkenlere bağlı olarak değişebilecek. Kaynaklardan biri, sürecin 2027'ye sarkmasının da mümkün olduğunu ifade etti.