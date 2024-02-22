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        Haberler Spor Futbol Sparta Prag- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i- Son Dakika Futbol Haberleri - Futbol Haberleri

        Sparta Prag- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        UEFA Avrupa Ligi play- off turu rövanş maçında Galatasaray deplasmanda Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta oynanan ilk maçı 3-2 kazanan Galatasaray, deplasmanda da Çek ekibine üstünlük kurup adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Peki, Sparta Prag- Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 10:51 Güncelleme: 22.02.2024 - 10:51
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        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam deplasmanda Sparta Prag ile karşılaşacak. Oynanan ilk maçta Sparta Prag'ı seyircisi önünde 3-2 mağlup eden Galatasaray, rövanş maçında son 16 turuna yükselmek için sahaya çıkacak. Taraftarların heyecanla beklediği maç öncesinde karşılaşma ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Sparta Prag- Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, detaylar...

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        SPARTA PRAG- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Sparta Prag- Galatasaray rövanş maçı, 22 Şubat Perşembe (bugün) TSİ 23.00'de başlayacak.

        Generali Arena'da oynanacak olan karşılaşma dijital platform EXXEN'den yayınlanacak.

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        Kritik mücadele öncesi muhtemel 11'ler belli oldu.

        SPARTA PRAG- GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Sorensen, Panak, Preciado, Laçi, Kairinen, Pesek, Karabec, Haraslin, Kuchta

        Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, K. Demirbay, Tete, Mertens, Kerem, Icardi

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        İLK MAÇTA NELER YAŞANDI?

        Geçtiğimiz hafta RAMS Park'ta oynanan ve Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğüyle sonuçlanan ilk maçta goller 17. dakika Kerem Demirbay, 61. dakikada Dries Mertens ve 90+2. dakikada Icardi'den geldi. Sparta Prag'ın gollerini ise 47. dakikada Preciado ve 65. dakikada Kuchta kaydetti.

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        NELSSON VE RYNES CEZALI

        RAMS Park'ta oynanan ilk maçta Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, karşılaşmanın 62'nci dakikasında rakibine faul yaptı. Maçın hakemi Nelsson'u son adam olarak değerlendirdi ve kırmızı kartla oyundan attı. Nelsson bu akşam oynanacak Sparta Prag- Galatasaray rövanşında, cezası nedeniyle sahada olmayacak.

        Öte yandan Sparta Prag forması giyen Rynes 80. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımı 10 kişi bıraktı.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız

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