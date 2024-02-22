Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam deplasmanda Sparta Prag ile karşılaşacak. Oynanan ilk maçta Sparta Prag'ı seyircisi önünde 3-2 mağlup eden Galatasaray, rövanş maçında son 16 turuna yükselmek için sahaya çıkacak. Taraftarların heyecanla beklediği maç öncesinde karşılaşma ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Sparta Prag- Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, detaylar...