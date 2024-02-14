Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske: Motive ve hazırız - Futbol Haberleri

        Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske: Motive ve hazırız

        Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske, UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Danimarkalı teknik adam, "Yarın oluşacak atmosferi biliyoruz, farkındayız. Motive ve hazırız. İyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 19:30 Güncelleme: 14.02.2024 - 19:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Motive ve hazırız"
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'a konuk olacak Sparta Prag'da teknik direktör Brian Priske, hazır olduklarını ve iyi bir maç çıkaracaklarını söyledi.

        RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Priske, Çekya Ligi'ne verilen 50 günlük araya dikkati çekerek sözlerine başladı.

        Uzun aranın ardından geçen hafta sonunda ilk lig maçlarına çıktıklarını hatırlatan Priske, "Galatasaray maçı öncesinde ligde bir maç da olsa oynayabildiğimiz için mutluyuz. Yarın oluşacak atmosferi biliyoruz, farkındayız. Motive ve hazırız. İyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Kendilerini kolay bir maçın beklemediğini, yüksek kalitede bir takımla oynayacaklarını dile getiren Priske, şöyle devam etti:

        REKLAM

        "Çek Ligi'ne göre alışık olmadığımız bir karşılaşma olacak. Şampiyonlar Ligi'nden gelen, ligde de başarılı olan, Fenerbahçe gibi bir ekiple şampiyonluk mücadelesi veren bir takım. İyi form tuttular. Bizim adımıza kolay olmayacak. Avrupa maçları çok başka. Çok farklı kalitede. Çek Ligi gibi değil. Bu sebeple biliyoruz ki iyi mücadele etmemiz gerekiyor. En az 95 dakika koşmamız ve konsantre olmamız gerekecek. Böyle bir maçı kazanmamız durumunda takımın öz güveni de artacaktır. Bu açıdan da bizim için çok önemli bir maç. İç sahada oynadığımız maçlarda daha rahat oluyoruz ama deplasmanda iyi bir takımla karşılaşacağımız için iyi motive olmamız lazım. Önemli bir taraftar grupları var. Hem sahada hem de yedek kulübesinde değerli oyuncuları var. En ufak bir hatamızda bizi cezalandıracaklardır. O yüzden herkesin maksimum performansını vereceğine inanıyorum."

        "BURADA İYİ ANILARIM VAR AMA HEPSİ POZİTİF DEĞİL"

        Futbolcu olarak Club Brugge formasıyla Beşiktaş'a karşı, teknik direktör olarak da Belçika ekibe Antwerp'le Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıktığı hatırlatılan Brian Priske, Türk takımlarıyla deplasmanda oynamanın zor olduğunun altını çizerek "Kaliteli bir lig, dolayısıyla burada iyi anılarım var ama hepsi pozitif değil. Zaten yarın sizler de sahaya çıktığınızda atmosferin ne kadar muhteşem olduğunu göreceksiniz. Türkiye'de bir takıma karşı mücadele etmek bu nedenle güzel hissettiriyor." açıklamasını yaptı.

        Tur şansı hakkında da konuşan 46 yaşındaki çalıştırıcı, şunları kaydetti:

        "Bilmiyorum, yüzde 50-50 diyebilirim. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden gelmiş kaliteli bir takım. Galatasaray burada favori olan taraf olsa da benim işim teknik direktörlük, tahmin yapmak değil. Galatasaray hızlı oynayan bir takım. Top bizde değilse alan daraltmamız gerekecek. Büyük bir mücadele olacak. Oyuncularımızın kendisini göstermesi için büyük bir fırsat olacaktır. Onlar da sabırsızlıkla yarını bekliyor olacaklar."

        REKLAM

        BIRMANCEVIC: VAR GÜCÜMÜZLE MÜCADELE EDECEĞİZ

        Teknik direktör Brian Priske'yle birlikte basın toplantısında yer alan Veljko Birmancevic, sezonun geri kalanında iyi bir istatistik ortaya koyduğunu ve bu sebeple mutlu olduğunu ifade etti.

        Sezon boyu gösterdiği bireysel performansın yarın için önemli olmadığını, tek nefes olarak oynamanın daha önemli olduğunu vurgulayan Birmancevic, "Yarın var gücümüzle mücadele edeceğiz. Galatasaray'ı ve taraftarlarını iyi biliyoruz. Buna göre hazırlanıp geldik." şeklinde konuştu.

        Ligde oynanan Karvina maçında iyi bir performans ortaya koymasına ilişkin de konuşan Birmancevic, "Aynı performansı her maçta ortaya koymak isterim ama takımın performansı daha önemli. Yarınki maçta iyi bir mücadele ortaya koyup taraftarları mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galatasaray deplasmanında iyi bir atmosfer olacağını ve kendisinin de birçok kez böyle ortamlarda sahaya çıktığını ifade eden 25 yaşındaki futbolcu, atmosferin kendisi için sorun olmayacağını kaydetti.

        Birmancevic son olarak Galatasaray'da birçok yıldız oyuncu olduğu yönündeki soru üzerine, "Bütün oyunculara saygım var o yüzden yıldız ya da değil, buna fazla bakmıyorum, kendimle odaklıyım." şeklinde görüş belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Rusya'nın çıkarma gemisi Tsezar Kunikov Ukrayna'da batırıldı
        Rusya'nın çıkarma gemisi Tsezar Kunikov Ukrayna'da batırıldı
        Kurum'dan Erzincan iddialarına yanıt
        Kurum'dan Erzincan iddialarına yanıt
        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Alman devinden flaş Szymanski açıklaması!
        Alman devinden flaş Szymanski açıklaması!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bitcoin 1 trilyon dolarlık değeri aştı
        Bitcoin 1 trilyon dolarlık değeri aştı
        Havada bagajsız sınıf
        Havada bagajsız sınıf
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        81 eser ilk kez görücüye çıkıyor
        81 eser ilk kez görücüye çıkıyor
        Konyaspor'a yepyeni Beşiktaş!
        Konyaspor'a yepyeni Beşiktaş!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        Reasürans maliyetleri 3 misli arttı
        Reasürans maliyetleri 3 misli arttı
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!