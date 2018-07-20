SPARTAK MOSKOVA: 4 - TRABZONSPOR: 1

STAT: Villach-Völkendorf

HAKEMLER: Thomas Schmautz, Michael Terbul, Gerhard Meschnark

SPARTAK MOSKOVA: Maksimenko, Eschenko, Gigot, Bocchetti (Dk.72 Dzhikia), Kombarov (Dk.71 Melgarejo)- Glushakov (Dk.71 Eremenko), Fernando)(Dk.71 Popov)- Promes, Lomovitsky (Dk.71 Timofeev), Hanni, Ze Luis (Dk.71 Rocha)

TRABZONSPOR: Onur(Dk.46 Uğurcan)- Pereira , Hüseyin (Dk.84 Murat Cem), Mustafa, Ibanez (Dk.80 Ahmet Hakan)- Onazi (Dk.58 Batuhan), Kucka (Dk.69 Sosa), Olcay (Dk.69 Novak), Yusuf (Dk.69 Cafer), Abdülkadir Parmak (Dk.59 Alihan), Rodalelga (Dk.73 Sheidaev)

GOLLER: Dk. 9 Rodallega ( Trabzonspor) - Dk. 28 Glushakov, Dk. 43 - 88 Promes (P), Dk.90+1 Gigot (Spartak Moskova)

SARI KARTLAR: Ibanez (Trabzonspor) - Eschenko (Spartak Moskova)

9. dakikada Rodallega´nın soldan kullandığı serbest vuruşta savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu: 0-1.

28. dakikada soldan ceza sahasına giren Quincy´nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Denis, yerden bir vuruşla takımına beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1.

43. dakikada Sofiane´nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Lomovitsky, Mustafa Akbaş´ın müdahalesi ile yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Promes, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

88. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topla buluşan Promes, sol kanattan plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

90+1. dakikada Promes´in soldan kullandığı köşe vuruşunu Cafer uzaklaştırmaya çalışırken arka direkte Gigot kafayla ağlara gönderdi: 4-1.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Bu arada Trabzonspor´un Spartak Moskova ile Avusturya´da oynadığı maçta taraftarlar takımı yalnız bırakmadı, karşılaşma öncesi de futbolcularla bolca fotoğraf çektirdiler. Maçı izlemeye gelen az sayıda Rus taraftar ise kariyerini Rusya´da noktalayan bordo-mavili takımın eski oyuncusu Gökdeniz Karadeniz lehine tezahüratlarda bulundu.

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