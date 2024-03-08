SPK'dan Odine Solutions Teknoloji'nin halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bültenine göre, Kurul, Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 30 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

Kurul, Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 46 milyon 200 bin liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

Ayrıca, Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2 milyar 100 milyon lira, Ulusal Faktoring AŞ'nin 400 milyon lira, Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar 500 milyon lira, Destek Yatırım Bankası AŞ'nin 15 milyon dolar ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ'nin 500 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verilen şirketler arasında 700 milyon lirayla Değer Varlık Kiralama AŞ'de yer aldı.

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24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Orkide Gayrimenkul Yatırım Fonu, 24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Zambak Gayrimenkul Yatırım Fonu, Atlas Portföy Yönetimi AŞ Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu, Azimut Portföy Yönetimi AŞ Tatil Sepeti 2 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Inveo Portföy Yönetimi AŞ Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu ve İstanbul Portföy Yönetimi AŞ XCapital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na faaliyet izni verildi.

İDARİ PARA CEZALARI VE ERİŞİM ENGELİ KARARLARI

Kurul, Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında yapılan inceleme sonucunda, Rasim Şahinkaya ve Oğuzhan Şahinkaya'ya 69 bin 783 lira idari para cezası verdi.

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret AŞ payında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 155 bin 567 lira, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 466 bin 701 lira, Eyüp Serdar Erçelik'e 155 bin 567 lira, Ertuğrul Erdoğan ve Tolun Kudaloğlu'na 311 bin 134 lira idari para cezası uygulanması kararı alındı.

Midas Menkul Değerler AŞ nezdinde yapılan incelemeler sonucunda, şirkete 27 milyon 778 bin 312 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 37 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.