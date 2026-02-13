Canlı
        SPK duyurdu! Borsaya bir şirket daha geliyor: Empa Elektronik halka arzına onay çıktı

        Empa Elektronik halka arzına onay çıktı

        Sermaye Piyasası Kurulu, Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ilk halka arz başvurusunu onayladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 07:18 Güncelleme: 13.02.2026 - 07:18
        Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) haftalık bülteni yayımlandı.

        Buna göre SPK, Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ilk halka arz başvurusunu onayladı.

        SPK, Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 284 milyon TL'lik, Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin ise 1 milyar 309 milyon 176 bin TL'lik sermaye artırımını onayladı.

        Kurul, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ, Anadolubank AŞ, Alternatifbank AŞ, Koleksiyon Mobilya Sanayi AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO'nun borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

        Bununla birlikte, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 5 milyar TL'lik varlığa dayalı menkul kıymet başvurusunu ve Hayat Varlık Kiralama AŞ 20 milyar TL'lik yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası başvurusu onaylandı.

        SPK, yeni faaliyet izinleri kapsamında iki önemli karara imza attı. Kurul, BV Portföy Yönetimi AŞ Karbon Hasadı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verirken, fona ilişkin katılma paylarının ihracına yönelik ihraç belgesini de onayladı.

        Ayrıca kurul, Barclays Menkul Değerler AŞ'nin yurt içinde işlem aracılığı ve sınırlı saklama hizmeti sunmak üzere kısmi yetkili aracı kurum statüsünde faaliyete geçme başvurusunu da olumlu karşıladı.

