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        Haberler Spor Diğer Spor İstanbul Yüzme Yarışları’nda meydan okudular! - Diğer Haberleri

        Spor İstanbul Yüzme Yarışları’nda meydan okudular!

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, 2023-2024 Yüzme Yarışları'nın birincisini gerçekleştirdi. İBB Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nde iki gün süren yarışlarda 364 master ve gelişim grubu sporcusu kıyasıya rekabet etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 12:31 Güncelleme: 27.12.2023 - 12:31
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        Spor İstanbul Yüzme Yarışları'nda meydan okudular!
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        Spor İstanbul, 2023 yılına veda etmeye hazırlandığımız şu günlerde de hızını kesmiyor. 2024 yılında da her ay yapılması planlanan Yüzme Yarışları’na startı verdi.

        ONUR: 1 MİLYONUN ÜÇTE BİRİ YÜZÜCÜ

        2023-2024 Yüzme Yarışları, geçit töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla Cuma günü başladı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, yüzme yarışlarını hayata geçirmek için uzun zamandır çalıştıklarının altını çizdi. Onur, “Bizim 26 havuzumuz var. Spor İstanbul tesislerini kullanan 1 milyona yakın İstanbullu var. Bunların üçte biri, yüzmeyi seven insanlar” dedi.

        Spor İstanbul Yüzme Yarışları’nı yeni yılda da düzenli şekilde yapmak istedikleri kaydeden Onur, “Bu organizasyonla yüzücüleri bir araya getirmek istedik, çünkü onlar güzel ve iyi insanlar. Sporu seven insanlar güzel insanlardır. Bu yarışlar ilk olacak. İnşallah diğer semtlerdeki havuzlarda da bu yarışları düzenleyeceğiz” dedi.

        190 KADIN VE ERKEK MASTER YÜZÜCÜ

        Açılış törenin ardından Türkiye Yüzme Federasyonu hakemlerinin gözetimindeki yarış programına geçildi. Çeşitli kategorilerde toplam 190 kadın ve erkek master yüzücünün katıldığı yarışların sonunda dereceye girenlere kupa ve madalyaları takdim edildi. Masterlar, ortaya koydukları performansla adeta profesyonel sporculara meydan okudular!

        YETENEKLİ ÇOCUKLAR KULÜPLERE

        Cumartesi günüyse havuz, çocuklarındı. İkinci gün, gelişim grubundan toplam 174 kız ve erkek çocuğun yarışlarına sahne oldu. Profesyonel spor kulüplerinden gelen eğitmenlerinin de izlediği gelişim grubu yarışlarında da dereceye girenlere madalya ve kupalar verildi. Kulüp eğitmenleri, yetenekli buldukları çocukları kulüplerinin altyapısına davet edebilecek.

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