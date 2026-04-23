        Spor kulüplerinden 23 Nisan mesajları

        Spor kulüplerinden 23 Nisan mesajları

        Süper Lig kulüpleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 11:27 Güncelleme:
        

        Trendyol Süper Lig kulüpleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

        Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesaplarından yayımladığı paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışı ile birlikte dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

        Fenerbahçe Kulübü, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümünü coşkuyla kutladığımız bu anlamlı günde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımızla kutluyoruz. Bu anlamlı günü çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını minnet, saygı ve şükranla anıyoruz. Atatürk’ün izinde, çocuklarımızın aydınlattığı nice 23 Nisanlara." paylaşımını yaptı.

        Galatasaray Kulübü, "'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106. yılı ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun, çocuklarımız hep mutlu olsun." mesajını paylaştı.

        Trabzonspor Kulübü ise mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "'Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.' Çocuklarımızın gülüşüyle aydınlanan yarınlara, umutla… Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

