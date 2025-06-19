Spor tarihinin en büyük satışı Los Angeles Lakers'ın çoğunluk hissesine sahip olan Buss ailesi, haklarını ABD'li Guggenheim Partners'ın CEO'su Mark Walter'a 10 milyar dolara satıyor. Bu anlaşma spor tarihinin en büyük satışı olacak. Buss ailesi, Lakers'ı 1979'da 67,5 milyon dolara satın almıştı, enflasyon ile hesaplandığında söz konusu rakam bugünün 300 milyon dolarına denk geliyor

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