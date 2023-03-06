Süper Lig kulüpleri yaptıkları transferlerle kadrolarını güçlendirdi. Galatasaray, İtalyan Milli Takımı'nda da forma giyen Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katarak en dikkati çeken transfere imza attı. Sarı-kırmızılılar, İtalya'nın Roma ekibinden 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu 15 milyon avro bonservis bedeliyle transfer etti.