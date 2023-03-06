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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor Toto Süper Lig'de "ara transferin" dikkat çeken isimleri

Spor Toto Süper Lig'de "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi dün sona erdi. İşte transfer döneminin dikkat çeken isimleri...

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AA / HABERTURK.COM
  • Spor Toto Süper Lig'de "ara transferin" dikkat çeken isimleri

    Süper Lig kulüpleri yaptıkları transferlerle kadrolarını güçlendirdi. Galatasaray, İtalyan Milli Takımı'nda da forma giyen Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katarak en dikkati çeken transfere imza attı. Sarı-kırmızılılar, İtalya'nın Roma ekibinden 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu 15 milyon avro bonservis bedeliyle transfer etti. 
  • Spor Toto Süper Lig'de "ara transferin" dikkat çeken isimleri

    Galatasaray'ın bir diğer transferi Kaan Ayhan oldu. 
  • Spor Toto Süper Lig'de "ara transferin" dikkat çeken isimleri

    Sarı-kırmızılılar son olarak Sam Adekugbe transferleriyle savunmasına takviye yaptı.
  • Spor Toto Süper Lig'de "ara transferin" dikkat çeken isimleri

    Ligde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ise Parma'nın sol beki Jayden Oosterwolde'u transfer etti. Sarı-lacivertliler 6 milyon avro bonservisle 21 yaşındaki Hollandalı futbolcunun transferini tamamladı. 
  • Spor Toto Süper Lig'de "ara transferin" dikkat çeken isimleri

    Sarı-lacivertliler stopere de Adana Demirspor'dan Samet Akaydın transferini gerçekleştirdi.
  • Spor Toto Süper Lig'de "ara transferin" dikkat çeken isimleri

    Üçüncü sıradaki Beşiktaş'ta forvet hattındaki değişiklik dikkati çekti. Dünya Kupası'ndaki performansıyla adından söz ettiren Hollandalı oyuncu Wout Weghorst'un Manchester United'a transferi sonrasında siyah-beyazlılar eski golcüsü Kamerunlu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna dahil etti. 
  • Spor Toto Süper Lig'de "ara transferin" dikkat çeken isimleri

    Beşiktaş ayrıca, Sampdoria'dan Omar Colley kadroya katıldı.
  • Spor Toto Süper Lig'de "ara transferin" dikkat çeken isimleri

    Siyah Beyazlılar 1 milyon euro karşılığında Kayserispor'dan Onur Bulut'u kadrosuna kattı.
  • Spor Toto Süper Lig'de "ara transferin" dikkat çeken isimleri

    Beşiktaş ardından Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'i renklerine bağladı.
  • Spor Toto Süper Lig'de "ara transferin" dikkat çeken isimleri

    Siyah-beyazlılar son olarak hücum hattını güçlendirerek Alexandru Maxim'i kadrosuna kattı.

     
  • Spor Toto Süper Lig'de "ara transferin" dikkat çeken isimleri

    Sıralamada dördüncü basamakta yer alan Adana Demirspor ise daha önce Göztepe formasıyla Süper Lig'de oynayan forvet oyuncusu Cherif Ndiaye'yi transfer etti. 
  • Spor Toto Süper Lig'de "ara transferin" dikkat çeken isimleri

    Adana ekibi, ayrıca Yusuf Erdoğan'ı da kadrosuna kattı.
  • Spor Toto Süper Lig'de "ara transferin" dikkat çeken isimleri

    Transferin hareketli kulüplerinden biri Medipol Başakşehir oldu. İstanbul ekibi, Sevilla'dan Adnan Januzaj transferiyle dikkati çekti. 
  • Spor Toto Süper Lig'de "ara transferin" dikkat çeken isimleri

    Başakşehir'de dikkat çeken bir diğer transfer ise Caner Erkin oldu. 
  • Spor Toto Süper Lig'de "ara transferin" dikkat çeken isimleri

    Başakşehir, Maccabi Netanya'dan ön libero Eden Karzev'i de kadrosuna kattı.
  • Spor Toto Süper Lig'de "ara transferin" dikkat çeken isimleri

    Son şampiyon Trabzonspor ise transferin durgun ekiplerinden oldu. Bordo-mavililer Gaziantep FK'den Lazar Markovic ile kadrosunu takviye etti.
  • Spor Toto Süper Lig'de "ara transferin" dikkat çeken isimleri

    Antalyaspor Hull City'den eski oyuncusu Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kiraladı.
  • Spor Toto Süper Lig'de "ara transferin" dikkat çeken isimleri

    MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir'den Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna kattı.
  • Spor Toto Süper Lig'de "ara transferin" dikkat çeken isimleri

    Kasımpaşa, Gaziantep FK'dan Günay Güvenç kadrosuna dahil etti. 
  • Spor Toto Süper Lig'de "ara transferin" dikkat çeken isimleri

    Fatih Karagümrük ise Süper Lig'de ara transferin dikkat çeken takımlarından oldu. Karagümrük hücum hattını Feghouli gibi yıldız bir isimle güçlendirdi.
  • Spor Toto Süper Lig'de "ara transferin" dikkat çeken isimleri

    Ayrıca, Adem Ljajic gibi bir yıldızı da renklerine bağladı.

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