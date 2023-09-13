Spor yazarları A Milli Takım'ın Japonya mağlubiyetini değerlendirdi

Tugay Kerimoğlu: " Milli Takım'dan mutlu değilim! Japonya karşısında 'Bitse de gitsek' gibi bir durum vardı. İkinci yarıda ki oyun, oyuncu değişiklikleriyle beraber biraz daha kendimize gelir gibi olduk ama yeterli olmadı. İçeride o kadar problem varsa saha dışına bu kadar yansıyorsa bunu çözmesi gereken teknik ekiptir. Milli takımda ego olayları oluyor olabilir bizim zamanımızda böyle şeyler olmazdı burası Milli Takım burada ego olmamalı. Birisi Hakan'ı ezmek istersen ben karşısına çıkarım. Hakan bu takımın kaptanı o röportaj vermeyecekse kim verecek köprü olan o."

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"KUNTZ'UN HADDİNE DEĞİL"

İlker Yağcıoğlu: "İstikrar önemli ama kötüde de istikrar olmaz! Bahsettiğim kişi Stefan Kuntz! Milli Takım'da ve oyuncuların ruh halinde iyi bir durum görmüyorum. Ruh halleri hiç iyi değil. Kendi kalecilerinden başlayıp 3-4 kere atağa çıktınız sahada 11 kişisiniz hiç mi bir şey yapmazsınız ya. A Milli Takıma gelen oyucuların yüzde yüzünü vermemesi gibi bir ihtimal yok. Stefan Kuntz çıkıp milli ruhla ilgili bizim oyuncularımıza ruh aşılamak onun işi değil, onun haddine değil. Şu an yaptığı şey kamuoyu önünde milli takımda formanın hakkını vermiyor demek istiyor, öyle bir şey yok. Şu cümle çok ağır 'Ben ve ekibim kazanmak için kenardayız' eğer sen bu sözü söylüyorsan demek ki takımda kazanmak istemeyen topçular var bu çok ağır bir açıklama. Sen bunu söyleyemezsin. Bu açıklamalarla geçmiş açıklamaları kast ediyorsa alma kardeşim takıma o zaman alma. Bu kadroyu sen kurmuyor musun? Eğer takımda kazanmak istemeyenler varsa git bu takıma %100'ünü verecekleri çağır bu kadar basit."