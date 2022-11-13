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Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladı

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek büyük sükse yaparken, lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 2'ye düşürdü. Karşılaşmayı değerlendiren spor yazarları, sarı-kırmızılıların performansıyla ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte Başakşehir-Galatasaray maçının yazar yorumları...

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  • Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladı

    "OYUNCU KALİTESİNİN ÖNEMİ GÖRÜLDÜ"

    İbrahim Yıldız (Habertürk): Galatasaray, az gol yiyen Başakşehir’i farklı yenerek lige damgasını vurdu. Maç biraz daha oynansa skor çift hanelere ulaşabilirdi. Sarı-Kırmızılı takım adına alınan muhteşem bir sonuç sürpriz oldu açıkçası.  Okan Buruk, takımını her geçen hafta daha iyi noktalara taşıyor. İşin kötü tarafı işler oturmuş ve iyi giderken araya gidilmesi oldu. 
  • Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladı

    Sarı-Kırmızılı takımın attığı gollerdeki organizasyon ders çıkarılacak pozisyonlar olarak akılda kaldı. Farklı skorun alındığı maçta, oyuncu kalitesinin de ne kadar önemli olduğunu gördük.  Galatasaraylı oyuncular şampiyonluğun en önemli adayı olduklarını da bir kez daha ortaya koydular. 
  • Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladı

    "BAŞARININ MİMARI ÖZBEK VE BURUK"

    Serkan Korkmaz (Fotomaç): Okan Buruk'un Galatasaray'ının birine patlayacağı çok belliydi. "Galatasaray gol atamıyor", "Galatasaray bireysel yetenekle kazanıyor", "Okan Hoca Ocak ayını görmez", "Icardi yatmaya gelmiş", "Kerem bitmiş" gibi cümlelerin hepsi dün akşam Başakşehir'de çimlere gömüldü. 
  • Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladı

    Yepyeni bir yönetim, yepyeni ve geç bir araya gelmiş bir kadroyla ligin ilk yarısındaki sarı kırmızılar için "başarılı" demek zorunluluktur. Bu başarının da iki tane mimarı var; Başkan Dursun Özbek ve Okan Buruk hoca…  
  • Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladı

    "GALATASARAY PATLAMA YAPTI"

    Tunç Kayacı (Fanatik):  Okan Buruk Başakşehir’deki düşüşü savunmadaki özgüven eksikliğini iyi analiz etmiş.  İstatistikler rakamsal veriler sizi aldatabilir. Galatasaray ilk yarıda topu Başakşehir’e verdi ama ceza sahasına sokmadı. Üstelik rakibin tuzağına düşmedi ve ön bölgede kontrollü baskıyla da hataya zorladı. Nitekim bu oyun düşüncesi biri penaltıdan 3 gol getirdi. 
  • Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladı

    Sezon başından beri bol pozisyon yakalamasına rağmen son vuruşlarda sıkıntı çeken Sarı- Kırmızılılar dün gece güçlü rakibi karşısında adeta patlama yaptı. Başakşehir gibi ligin en oturmuş kadrosuna tarihi bir hezimet yaşattıran Galatasaray sanırım bu futbol bu skor sonrası keşke hiç ara olmasaydı demiştir.  
  • Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladı

    "MUHTEŞEM SEZON FİNALİ"

    Bülent Timurlenk (Sabah): Derbiyi kazanıp sırtındaki yükü atan ve Galatasaray teknik direktörü olmanın iç hesaplaşmasını yapan Okan Buruk, dersini iyi çalışmıştı.  Kusursuz, sürklase eden bir futbol… Kayseri deplasmanında "o futbolu" oynayan G.Saray, dün "bu futbolu" oynayarak puan farkını ikiye indirdiği yarışta taraftarlarına Dünya Kupası arasına giderken sağlam senaryolu bir dizinin muhteşem sezon finalini yaşattı adeta… Kim ikinci sezonu merak etmez ki!
  • Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladı

    "OKAN BURUK MÜKEMMEL HAZIRLANMIŞ"

    Uğur Meleke (Hürriyet): Başakşehir, ligin ilk 12 haftasında ilk 45 dakikalarda toplam sadece 2 gol yerken, dün tek bir devrede 3 gol gördü kalesinde. Üstelik bu 3 golü topla %64 oynayarak yani kâğıt üzerinde oyuna hükmettiklerini zannederken yediler.  Okan Buruk maça ve rakibine bence mükemmel hazırlanmış. Galatasaray, Başakşehir’e önde akılcı bir baskı yaptı. Kalabalık ama sakin. Üçüncü bölgede değil, ikinci bölgede Torreira-Oliveira-Kerem ile genelde kazandılar topları. Ve skora da böyle gittiler ilk devrede. 
  • Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladı

    Torreira takımının kalbi. İcardi mükemmel futbolunu Guti’vari muhteşem asistiyle taçlandırdı. Oliveira iki haftada iki büyük maçta üç gole direkt katkı yaptı. Ancak esas parantezi Kerem için açmak gerek.  Kerem’de olağanüstü bir toparlanma var.
  • Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladı

    "ŞAMPİYONLUK KARTLARI YENİDEN KARILACAK"

    Levent Tüzemen (Sabah): Okan Buruk oyun planını, "Başakşehir top senin, goller benim olsun" anlayışı üzerine yapınca Galatasaray zor deplasmanı "Gol şov" yaparak kazandı. Kimsenin hesap etmediği 7 gollü gövdeli zaferi Galatasaray kazanırken topu Başakşehir'e bırakıp takım savunmasını çok akıllı yaptı, rakipten kazandığı topları Kerem ve Raschia ile hücuma hızlı taşıdı. 
  • Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladı

    Başakşehir Avrupa maçları dahil ligde oyun anlamında hiç bu kadar etkisiz kalmamıştı. Galatasaray'ın Başakşehir gibi gövdeli bir takıma karşı kazandığı 7 gollü zaferi iki açıdan okumalıyız.

    1- Şampiyonluk kartları şimdi yeniden karılacak.

    2-Okan Buruk'un altını oymaya çalışanlar maalesef kafalarını kuma gömecekler.
  • Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladı

    "BURUK 'KEŞKE ARA OLMASAYDI' DİYEBİLİR"

    Cem Dizdar (Fanatik):  Maç önü tahmin dahi edilemeyecek bir skor ve oyun çıktı ortaya… Peki neden böyle oldu? Kanımca belirleyici ilk etken Başakşehir’in kadro tercihiydi.  Ligin kudretli takımlarından Başakşehir’de kafalar hayli karışmış olmalı. Hatay maçında bazı oyuncuların performansından dert yanan Belözoğlu’nun kadro tercihi ve sahadaki takım davranışı gelecek için alarm niteliğinde sanki! Kazanarak ilerleyen Galatasaray’da Okan Buruk, Dünya Kupası arası için ‘’Keşke olmasaydı’’ diyebilir ancak Emre Belözoğlu bu arayı bir nefes alma, gözden geçirme bağlamında mutlulukla karşılamış olmalı.

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