Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Spor yazarları, Trabzonspor-Başakşehir maçını değerlendirdi

        Spor yazarları, Trabzonspor-Başakşehir maçını değerlendirdi

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor sahasında Rams Başakşehir ile uzatmalarda yediği golle 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

        Giriş: 20 Nisan 2026 - 09:35 Güncelleme:
        1

        Spor yazarları, Trabzonspor-Başakşehir maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi.

        2

        "HAKEM SKANDALLARIYLA 2 PUAN BIRAKTI"

        Zeki Uzundurukan (Fotomaç): Maçın son bölümünde maçı tek kaleye çeviren Trabzonspor aradığı golü de buldu. Maçın en iyisi Mustafa Eskihellaç, orta alandan aldığı topla hareketlendi, ceza sahasına girdi, Felipe Augusto'ya 'al da at' dedi. Felipe de topu ağlara gönderdi. Hazırlanış olarak gerçekten mükemmel bir goldü. Bu gol, Papara Park'ı tıklım tıklım dolduran bordo-mavili taraftarları coşturdu. İlk yarıyı boşa geçiren Trabzonspor, ikinci yarının başındaki Başakşehir baskısını kırdıktan sonra müthiş bir futbol ortaya koydu. 90+2'de Selke'nin kafa vuruşunda top direğe çarparak çizgiyi geçti. Savic müdahale edemedi. Bu pozisyonda top böyle istedi. Topun da canı varmış dedirtti. Trabzonspor, ikinci Fenerbahçe ile puanları eşitleme şansını son anda kaybetti. Hakem skandalları ile 2 puan bıraktı Trabzonspor ama ne olursa olsun bu sezon Fatih Tekke son yılların en etkili performanslarından birine imza atıyor.

        3

        "BÖYLE BİTMESİ HAYAL KIRIKLIĞI"

        İskender Günen (Sabah): Tam Fenerbahçe ile puanları eşitleme hesapları yapan Trabzonspor, maçın uzatma dakikalarında gelen hatalar sonucu oluşan golle 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Her zaman belirttiğimiz gibi, futbol tuhaf bir oyun ama bir başka gerçek var ki 1-0 önde olduğunuz maçta topa daha fazla sahip olmanız ve rakibe bu şansı vermemeniz gerekiyor. Sonuç her ne kadar hayal kırıklığı da olsa ortaya konan oyun saygıyı hak ediyor. Eksiklikler, doğaldır ki bir takım için sorun ama Trabzonspor'da gördüğümüz en önemli özellik her oyuncunun koşullar ne olursa olsun takım birlikteliğinin içerisinde bulunması. Özellikle maçın ikinci yarısındaki oyunu göz önüne getirdiğimizde gerçekten karşılaşmanın böyle bitmesi büyük hayal kırıklığı.

        4

        "5 YIL SABIR GÖSTERMEK LAZIM"

        Reha Kapsal (Fotomaç): İkinci yarıda Trabzonspor çok istekli başladı. Özellikle ikili mücadele ve pres anlayışı çok başarılı idi. Bu aynı zamanda taraftarın coşkusunu yükseltti. Mustafa'nın çok başarılı yaptığı dripling sonucunda al da at niteliğindeki asistinde Augusto ile golü buldu Trabzonspor... Maçın böyle biteceği düşünülürken, gereksiz yere geriye fazla yaslandı bordo-mavililer. Galibiyeti fazlası ile hak ettikleri bir maçta iki puan bıraktılar. İlk günde düşüncelerim neyse bugün de aynı yerdeyim Fatih Hoca hakkında. Çünkü elindeki kısıtlı imkanlarla çok başarılı performans verdi. Düşüncem; sözleşme süresi olan 5 yılın sonuna kadar Tekke'ye hiçbir şey söylemeden, sabır gösterip sonuna kadar destek vermek lazım.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gülistan Doku soruşturmasındaki 10 tutuklu Elazığ Cezaevi'ne getirildi

        Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan 10 şüpheli dün gece yarısı konvoy halinde Elazığ Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Brent petrolde sert yükseliş
        Brent petrolde sert yükseliş
        Zil onlarsız çaldı!
        Zil onlarsız çaldı!
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        Kuzenlerin kavgası kanlı bitti!
        Kuzenlerin kavgası kanlı bitti!
        Kamyonette 1021 tabanca... Bu silahlar kime gidiyordu?
        Kamyonette 1021 tabanca... Bu silahlar kime gidiyordu?
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Sahnede 'estetik' itirafı
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        Kadınlar Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Opet!
        Kadınlar Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Opet!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Üç çocuklu hayat
        Üç çocuklu hayat
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        Trabzonspor son dakikada yıkıldı!
        Trabzonspor son dakikada yıkıldı!
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!