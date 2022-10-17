Spor yazarlarından Trabzonspor maçında Beşiktaş yorumları...

"KAN KAYBETMEYE DEVAM"

BİLAL MEŞE: Kuşkusuz Masuaku, Kartal’ın bence en iyi transferlerinden... Gelin görün ki öyle bir hata yaptı ki, o da şaşırdı, biz de ona yakıştıramadık! Sanırım Larsen’e nazire yaparcasına Trezeuget asist yaptı, tecrübeli futbolcu bu piyangoyu kaçırır mı, elbette kaçırmaz! Bu yarıda Salih Uçan’ın estetik içeren bir şutu var, ona da Uğurcan izin vermezken, Weghorst’un da bir fırsatı golle taçlandıramadı. Bu işin ustası falan yok. Örnek mi Souza... Kartal’ın baskıyı öne çıkardığı anlar, Bardhi’ye o da asist yaptı, Allah’tan dışarı attı. Bazı hamleler vardır, karşılığını alırsınız. Dele Alli çıktı, yerine Cenk Tosun girdi, üç dakika sonra hocasını utandırmadı. Weghorst’un kafa şutunda direkten dönen topu tamamladı, skoru eşitledi. Son yirmi dakikasında Kartal, adeta rakip kaleye park etti, müthiş bir baskı kurdu, Ugurcan’ı geçecek kramponu ara ki, bulasınız! Trabzon öyle veya böyle istediğini alıp, evine döndü. Kartal ise kan kaybetmeye devam ediyor. (MİLLİYET)