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Spor yazarlarından Trabzonspor maçında Beşiktaş yorumları...

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasındaki kritik maçta Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Spor yazarları, siyah-beyazlıların performansını değerlendirdi

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  • Spor yazarlarından Trabzonspor maçında Beşiktaş yorumları... -Spor haberleri

    "PEREIRA INADI VAR"

    FIRAT AYDINUS: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın inadını da görüyorduk. Valerien Ismael'de mi bu var acaba? Beşiktaş taraftarının isyanı bugüne dair değil. Beşiktaş taraftarı, 2 ay sonrasını görüyor. Doğrudur yanlıştır bunu tartışmıyorum ama dediğim gibi isyan bugüne dair değil.

     
  • Spor yazarlarından Trabzonspor maçında Beşiktaş yorumları... -Spor haberleri

    "BEŞİKTAŞ NE OYNUYOR?"

    TÜMER METİN: Bazı maçlar oyunun sallanabilir ve o haftayı öyle kapatabilirsin ama yerleşik bir oyunun, oturmuş bir oyunun varsa bu geçerli olur. Şimdi 10. haftadayız ama hala Beşiktaş tarif edilebilir bir şey oynamıyor. Önder Karaveli ile ne oynadığını tarif edebiliyorum. Sergen Yalçın'da da aynı şekilde edebiliyordum. Valerien Ismael'de sadece bireysel perfomanslar üzerinden ne oynadığını görebiliyorum.
  • Spor yazarlarından Trabzonspor maçında Beşiktaş yorumları... -Spor haberleri

    "KARİDES, İSTAKOZ, YENGEÇ; YEMEK KAPUSKA"

    NİHAT KAHVECİ: Bu kadroda karides var, istakoz var, yengeç var. Çıkan yemek kapuska. Burada çok iyi oyuncular var, iyi bir kadro var. Kulübede alternatif de var. Alli kesin sözleşme imzalamış, sağlam olduğunda oynardım diye. Fenerbahçe derbisinde çok tuttun, kötüydü. Giresun maçında kötüydü, çok tuttun. Alli yine kadroda, en iyi şeyleri yapan Salih ama Salih çıkıyor. Bu kadar kötü oynayan Josef ve Alli varken Salih çıkıyor. Beşiktaş taraftarı, bir karar vermiş. 'İstifa' kolay kolay denilmez. Karar uygulanır mı bilmiyorum. Beşiktaş'ın saha içindeki oyun gidişatı iyi değil. Artık skorlar da gelmiyor.
  • Spor yazarlarından Trabzonspor maçında Beşiktaş yorumları... -Spor haberleri

    SKORA GÖRE TEMPO AYARLAYAMIYOR"

    RIDVAN DİLMEN: Beşiktaş'a bakıyorsun skora göre temposunu ayarlayamıyor. İlk dakikalarda çok iyi oynayan takım bir anda düşüyor. Fiziksel olabilir mi diyorsun ama ben Valerien Ismael'in iyi bir çalıştırıcı olduğunu düşünüyorum. Fizik anlamda sorun yok. Taktiksel sıkıntı var. 1903 Beşiktaş bu stoperlerle şampiyon olamaz.
  • Spor yazarlarından Trabzonspor maçında Beşiktaş yorumları... -Spor haberleri

    "ISMAEL, BU HÜCUMCULARI İYİ KULLANMALI"

    REHA KAPSAL: Hazır olmayan Ghezzal ve Nkoudou yerine farklı tercihler olabilirdi. Oyunu merkezden kurgulayan 4-3-1-2 gibi, kenarlar iş yapmadığında ve sakatlıktan çıktığında böyle bir diziliş tercihi olup oyunun omurgasından merkez hücumlarıyla oynamayı düşünmesi gerekirdi. 67 dakika beklemeyip daha önce bu formasyona dönebilirdi. Trabzon'u geri ittiği bölümlerde son vuruş becerisi, final paslarındaki eksikliği ve hücumda çoğalamama sorunu yaşadılar. İsmael, sahaya sürdüğü ilk 11, dizilişler, oyuncu değişiklikleri konusunda derinlemesine düşünmeli. Elde hücum adına çok farklı becerileri olan oyuncu çeşitliliği var. Bunu da iyi kullanmalı çünkü 'kapıyı kilitleyen de açan da aynı anahtar' ise Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışındaki anahtarını da Valerien İsmael'in performansı belirleyecektir. (FOTOMAÇ)
  • Spor yazarlarından Trabzonspor maçında Beşiktaş yorumları... -Spor haberleri

    "CENK, ISMAEL'İ KURTARDI"

    ZEKİ UZUNDURUKAN: Beşiktaş, 2-2'yi yakaladıktan sonra galibiyeti kaçırdı. Büyük baskı kurdu. Hocasının elinde Cenk Tosun, Muleka ve Gedson Fernandes gibi hücum silahları vardı. Rakipten çekindiği için ilk 11'de oynatmadı. Cenk Tosun'u da tribünlerin yoğun isteği üzerine oyuna almak zorunda kaldı. O Cenk Tosun da Valerien İsmail'i kurtarmış oldu. (FOTOMAÇ)
  • Spor yazarlarından Trabzonspor maçında Beşiktaş yorumları... -Spor haberleri

    "ORTA SAHA DENGESİZ"

    GÜLENGÜL ALTINSAY: Siyah-Beyazlıların tüm çabalarına rağmen daha etkili olamamasında özellikle orta alandaki uyumsuzluk yatıyor. Alan tutma ve hücuma katılma dengesiz. Josef formsuz, Dele etkisiz. İş sadece Salih’e kalıyor. Yine de 2. yarıya çok hızlı giriyor Kartal. Oyun adeta Trabzon’un ceza alanında oynanıyor. Ama bitiricilik yok. Ne zaman ki Cenk oyuna giriyor, Weghorst’un yalnızlığı bitiyor ve Cenk’in bitiriciliğiyle Beşiktaş skoru 2-2 yapıyor. Siyah-Beyazlılar baskısını sürdürüyor. Ama gerilim de artıyor. Trabzonlu Yusuf’un kırmızı kart görmesiyle maç bitiyor, puanlar paylaşılıyor. (CUMHURİYET)
  • Spor yazarlarından Trabzonspor maçında Beşiktaş yorumları... -Spor haberleri

    "TAKIMDA DÜŞÜŞ VAR"

    OKTAY DERELİOĞLU: Hücumda ve savunmada dağınık bir görüntü veren Beşiktaş, kornerden gelen topta Maxi Gomez'i boş bırakınca geri düştü. Sonrasında Trabzon kendi kalesine atsa da Masuaku'nun büyük hatası Beşiktaş'ı tekrar geriye düşürdü. Masuaku öyle bir pas verdi ki Trezeguet'ye adeta "Al da at" dedi. Trabzon'da işler iyi giderken Bakasetas, Hamsik ve Gomez'in oyundan alınması Beşiktaş'ın işine yaradı. Cenk'in golü kötü gecede sadece 1 puanı getrdi. Gerçek şu ki Beşiktaş'ta hem mental hem de fiziksel düşüş var. (TAKVİM)
  • Spor yazarlarından Trabzonspor maçında Beşiktaş yorumları... -Spor haberleri

    "DOĞRU SİSTEM BUYMUŞ"

    SİNAN VARDAR: Cenk'in oyuna girmesiyle 4-4-2'ye dönen siyah beyazlılar Trabzonspor'a baskıyı kurdu. Demek ki Beşiktaş'ın sistemi 4-4-2'ymiş ama bu olumlu değişiklikler sadece 1 puanı getirdi. Montero geçtiğimiz hafta satış listesindeydi, dün oyundaydı, iyi de oynadı. Kulübün futbol planlamacılarına sevgilerimle! Dünkü zevkli mücadeleden 1 puan alan Trabzon sahadan mutlu ayrılan ekip oldu. Ismael'in geç uyanışı Beşiktaş'ı 3 puandan etti. Ama insan, Fransız teknik adamın geç de oysa uyandığına şükretmeden edemiyor. Ligin 10. haftası olmuş, Ismael'in hala doğru sistem üzerinde yoğunlaşıyor olması biraz garip değil mi? (FOTOMAÇ)
  • Spor yazarlarından Trabzonspor maçında Beşiktaş yorumları... -Spor haberleri

    "TARAFTARIN SESİNE KULAK VERİN"

    FATİH DOĞAN: Beşiktaş'ın sol kanadı N'Koudou'nun gelmesine rağmen zayıf kaldı. Böyle olunca da Weghorst'a oyun akışı yeterli olmadı ve Valerien İsmael, bu görüntüyü değiştirmek için hamle yapamayınca seyircinin müdahalesi geldi. Bir teknik adamın tribünlerin 'oyuncu değiştir' dedikten sonra hamle yapması ve giren Cenk'in gol atması acı bir durum. Burada temel nokta şu, bugün Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi destekleyen-desteklemeyen bütün Beşiktaşlıların tribünde İsmael için 'İstifa' söylemini paylaşması. Sahasındaki son 3 maçı kazanamayan, istifa sesleriyle uğurlanmış bir teknik direktör ile yol devam etmek zor yol. Beşiktaş yönetimi, şampiyonluk şansını tamamen kaybetmeden gereğini yapmalı, taraftarına kulak vermeli. (SABAH)
  • Spor yazarlarından Trabzonspor maçında Beşiktaş yorumları... -Spor haberleri

    "KAN KAYBETMEYE DEVAM"

    BİLAL MEŞE: Kuşkusuz Masuaku, Kartal’ın bence en iyi transferlerinden... Gelin görün ki öyle bir hata yaptı ki, o da şaşırdı, biz de ona yakıştıramadık! Sanırım Larsen’e nazire yaparcasına Trezeuget asist yaptı, tecrübeli futbolcu bu piyangoyu kaçırır mı, elbette kaçırmaz! Bu yarıda Salih Uçan’ın estetik içeren bir şutu var, ona da Uğurcan izin vermezken, Weghorst’un da bir fırsatı golle taçlandıramadı. Bu işin ustası falan yok. Örnek mi Souza... Kartal’ın baskıyı öne çıkardığı anlar, Bardhi’ye o da asist yaptı, Allah’tan dışarı attı. Bazı hamleler vardır, karşılığını alırsınız. Dele Alli çıktı, yerine Cenk Tosun girdi, üç dakika sonra hocasını utandırmadı. Weghorst’un kafa şutunda direkten dönen topu tamamladı, skoru eşitledi. Son yirmi dakikasında Kartal, adeta rakip kaleye park etti, müthiş bir baskı kurdu, Ugurcan’ı geçecek kramponu ara ki, bulasınız! Trabzon öyle veya böyle istediğini alıp, evine döndü. Kartal ise kan kaybetmeye devam ediyor. (MİLLİYET)
  • Spor yazarlarından Trabzonspor maçında Beşiktaş yorumları... -Spor haberleri

    "TARAFTARIN TEPKİSİ DOĞAL"

    ALİ GÜLTİKEN: Beşiktaş'ın elinde etkili bir ofansif kadro var. Sonradan oyuna giren Redmond ve Muleka da bu maçı kazandırabilecek derecede oyuna etki etmeye çalıştı. Özellikle başta Dele Alli olmak üzere bu değişiklikler daha önce yapılabilseydi Beşiktaş bu maçı alabilecek yeterliliğe sahipti. İçeride oynadığın Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi üç önemli rakibine karşı bu oyuncularla kazanamazsan tribünler de bu tepkiyi doğal olarak koyar. (SABAH)
  • Spor yazarlarından Trabzonspor maçında Beşiktaş yorumları... -Spor haberleri

    "BEŞİKTAŞ'IN HOCASI DEĞİL"

    TURGAY DEMİR: İsmael değişikliklerin yarısını 46. dakikada yapmış olsa Beşiktaş muhtemelen maçı kazanırdı. Taraftar işin farkında o nedenle son dakikalarda "İsmael istifa" diye haykırdılar. Başkan Ahmet Nur Çebi duydu mu bilmem ama duyması şart, çünkü İsmael, Beşiktaş'ın hocası olacak kaliblerede değil. (FOTOMAÇ)
  • Spor yazarlarından Trabzonspor maçında Beşiktaş yorumları... -Spor haberleri

    "ERKEN ÖVGÜ FAYDA GETİRMİYOR"

    ÖMER ÜRÜNDÜL: Maç öncesi yaptığım analizde Beşiktaş'ın stoperde sıkıntılar yaşayacağını düşündüm. Saiss'in yerine oynayan Montero'nun maç eksiği vardı, ilk defa Taha ile oynayacaktı. İlk yarı kaleye üç orta geldi, diğer ikisine de rakip vurdu. Bu arada tabii ki istikbal var ama bazı genç oyunculara medyada erken övgüler yağdırmak fayda getirmiyor. Örnek: Tayyip Talha... (SABAH)
  • Spor yazarlarından Trabzonspor maçında Beşiktaş yorumları... -Spor haberleri

    "AMATÖRCE YENEN GOLLER"

    AHMET ÇAKAR: Beşiktaş, kendi hatalarından anormal goller yiyip ilk yarıda geriye düştü. Düşünebiliyor musunuz, kornerde yani bir duran topta Maxi Gomez kale sahasının içinde bomboş, kafayı vurup golü yapıyor. O vurmasa arkasındaki Trabzonsporlu vuracak. Çok ciddi bir yerleşim hatası. Bu golden sonra Ghezzal-Rosier ortaklığı Beşiktaş'ın golünü getirdi. Ghezzal, Rosier'in koşu yoluna çok güzel bıraktı, o içeri kesti, Larsen de kendi kalesine attı. Beşiktaş toparlanacak mı diye düşünürken, bu sefer amatörce bir gol daha yendi. Masuaku, ayağındaki topu Trezeguet'e bıraktı, tabii ki Trezeguet de böylesine hatalı bir geri pası affetmedi. (SABAH)
  • Spor yazarlarından Trabzonspor maçında Beşiktaş yorumları... -Spor haberleri

    "SIRAT KÖPRÜSÜ"

    ERMAN TOROĞLU: Beşiktaş'ın hocası şu sıralar sırat köprüsünde geziyor. Seyirci geçen hafta Ghezzal'ı oyuna aldırdı iyi de yaptı. Dün de Cenk'i oyuna aldırdı yine iyi yaptı. Demek ki seyirci Beşiktaş'ı teknik adamdan daha iyi takip ediyor. (FOTOMAÇ)
  • Spor yazarlarından Trabzonspor maçında Beşiktaş yorumları... -Spor haberleri

    "VALERIEN, BİR WINNER DEĞİL"

    ATTİLA GÖKÇE: İsmael oyuna Dele Alli ile başlarken, Redmond’u sokarken hatalıydı. Cenk Tosun’u sağ kanatta Ghezzal’ın, solda NKoudou’nun yerine herhangi bir kanatta oynatabilirdi. Hele Muleka’yı oyuna almak için 84’ü beklemese belki de maçı kazanabilirdi. Neyse ki Cenk Tosun’u unutmadan sahaya sürüp 1 puanı kurtarabildi. Uzun lig maratonlarında ”Kazanan Takım” (Winner) olmak çok önemlidir. Başakşehir, Fenerbahçe maçlarından sonra dün de gördük ki Beşiktaş bu yıl böyle bir özellik sergileyemiyor. Çünkü İsmael bir (winner) değil! (MİLLİYET)
  • Spor yazarlarından Trabzonspor maçında Beşiktaş yorumları... -Spor haberleri

    "TEK HÜCUM STRATEJİSİ"

    UĞUR MELEKE: Beşiktaş’ın dünkü hücum stratejisiyse genelde tek tipti: Siyah beyazlılar solda yoğunlaşıp konsantrasyon oraya toplandığında en sağa 50 metrelik bir kros pas... Ya da sağda yoğunlaşıp en sola 50 metrelik bir kros pas... Defalarca denediler bunu. Adeta sahanın 68 metrelik enini son santimine kadar kullandılar. Bu uygulamanın sonucunda da kenar ortaları geldi çoğunlukla. Eğer böyle bir stratejiyle oynuyorsanız ceza alanı içinde iki santrfor olması çok daha mantıklıydı. Bu 68 metre genişlikteki oyun 4-4-2 istiyor zira. O yüzden Cenk oyuna girdikten sonra daha etkili oldu bu ortalar. Cenk’in golü, Beşiktaş’ın maçtaki 25’inci ortasının ürünüydü. (HÜRRİYET)
  • Spor yazarlarından Trabzonspor maçında Beşiktaş yorumları... -Spor haberleri
  • Spor yazarlarından Trabzonspor maçında Beşiktaş yorumları... -Spor haberleri
  • Spor yazarlarından Trabzonspor maçında Beşiktaş yorumları... -Spor haberleri
  • Spor yazarlarından Trabzonspor maçında Beşiktaş yorumları... -Spor haberleri
  • Spor yazarlarından Trabzonspor maçında Beşiktaş yorumları... -Spor haberleri
  • Spor yazarlarından Trabzonspor maçında Beşiktaş yorumları... -Spor haberleri
  • Spor yazarlarından Trabzonspor maçında Beşiktaş yorumları... -Spor haberleri

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