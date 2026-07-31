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        Haberler Spor Futbol 1. Lig 1. Lig'de 7 haftalık program açıklandı!

        1. Lig'de 7 haftalık program açıklandı!

        TFF 1. Lig'de 1. haftanın ardından 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. haftanın maç programı da açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 18:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1. Lig'de 7 haftalık program açıklandı!

        TFF 1. Lig'de 7 haftalık maç programı belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 2, 3, 4, 5, 6, 7, ve 8. haftalarda oynanacak maçların programı şöyle:

        - 2. hafta:

        14 Ağustos 2026 Cuma:

        21.30 Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer (Esenler Erokspor)

        15 Ağustos 2026 Cumartesi:

        19.00 İstanbulspor-Bodrum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        19.00 Misirli.com.tr Fatih Karagümrük-Ümraniyespor (Henüz belli değil)

        21.30 Manisa FK-Vanspor FK (Manisa 19 Mayıs)

        21.30 Bursaspor-Iğdır FK (Yüzüncü Yıl Atatürk)

        16 Ağustos 2026 Pazar:

        19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Pendikspor (Aktepe)

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        19.00 Kayserispor-Sivasspor (RHG Enertürk Enerji)

        21.30 Mardin 1969 Spor-Antalyaspor

        21.30 Muğlaspor-Bandırmaspor (Henüz belli değil)

        17 Ağustos 2026 Pazartesi:

        21.30 Batman Petrolspor-Boluspor (Henüz belli değil)

        - 3. hafta:

        21 Ağustos 2026 Cuma:

        21.30 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Bursaspor (Henüz belli değil)

        22 Ağustos 2026 Cumartesi:

        19.00 Iğdır FK-Kayserispor (Aktepe)

        19.00 Ümraniyespor-Esenler Erokspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

        21.30 Antalyaspor-Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

        21.30 Bodrum FK-Muğlaspor (Bodrum İlçe)

        23 Ağustos 2026 Pazar:

        17.00 Bandırma Spor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

        19.00 Boluspor-Mardin 1969 Spor (Bolu Atatürk)

        21.30 Vanspor FK-İstanbulspor (Henüz belli değil)

        21.30 SMS Grup Sarıyer-Batman Petrolspor (Yusuf Ziya Öniş)

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        24 Ağustos 2026 Pazartesi:

        21.30 Sivasspor-Manisa FK (4 Eylül)

        - 4. hafta:

        28 Ağustos 2026 Cuma:

        19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Ümraniyespor (Aktepe)

        19.00 Pendikspor-Bandırmaspor (Pendik)

        21.30 Muğlaspor-Boluspor (Henüz belli değil)

        21.30 Antalyaspor-SMS Grup Sarıyer (Corendon Airlines Park Antalya)

        29 Ağustos 2026 Cumartesi:

        19.00 Kayserispor-Bursaspor (RHG Enertürk Enerji)

        19.00 İstanbulspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        21.30 Batman Petrolspor-Sivasspor (Henüz belli değil)

        21.30 Mardin 1969 Spor-Vanspor FK (Henüz belli değil)

        30 Ağustos 2026 Pazar:

        19.00 Esenler Erokspor-Iğdır FK (Esenler Erokspor)

        21.30 Manisa FK-Bodrum FK (Manisa 19 Mayıs)

        - 5. hafta:

        1 Eylül 2026 Salı:

        16.00 Bandırmaspor-Antalyaspor (Bandırma 17 Eylül)

        17.00 Ümraniyespor-Muğlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

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        20.00 Boluspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

        20.00 SMS Grup Sarıyer-Pendikspor (Yusuf Ziya Öniş)

        2 Eylül 2026 Çarşamba:

        17.00 Vanspor FK-Batman Petrolspor (Henüz belli değil)

        20.00 Sivasspor-Mardin 1969 Spor (4 Eylül)

        20.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Kayserispor (Henüz belli değil)

        3 Eylül 2026 Perşembe:

        17.00 Iğdır FK-Manisa FK (Aktepe)

        20.00 Bodrum FK-Esenler Erokspor (Bodrum İlçe)

        20.00 Bursaspor-İstanbulspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

        - 6. hafta:

        5 Eylül 2026 Cumartesi:

        16.00 Bandırmaspor-Boluspor (Bandırma 17 Eylül)

        20.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer (Aktepe)

        20.00 Pendikspor-Ümraniyespor (Pendik)

        6 Eylül 2026 Pazar:

        17.00 Muğlaspor-Vanspor FK (Henüz belli değil)

        20.00 Antalyaspor-Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)

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        20.00 Batman Petrolspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Henüz belli değil)

        7 Eylül 2026 Pazartesi:

        17.00 Esenler Erokspor-Kayserispor (Esenler Erokspor)

        17.00 İstanbulspor-Iğdır FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        20.00 Mardin 1969 Spor-Bodrum FK (Henüz belli değil)

        20.00 Manisa FK-Bursaspor (Manisa 19 Mayıs)

        - 7. hafta:

        11 Eylül 2026 Cuma:

        20.00 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor (Yusuf Ziya Öniş)

        12 Eylül 2026 Cumartesi:

        17.00 Vanspor FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Henüz belli değil)

        17.00 Boluspor-Pendikspor (Bolu Atatürk)

        20.00 Bodrum FK-Batman Petrolspor (Bodrum İlçe)

        20.00 Ümraniyespor-Antalyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

        13 Eylül 2026 Pazar:

        17.00 Iğdır FK-Mardin 1969 Spor (Aktepe)

        17.00 Sivasspor-Muğlaspor (4 Eylül)

        20.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Manisa FK (Henüz belli değil)

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        20.00 Bursaspor-Esenler Erokspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

        14 Eylül 2026 Pazartesi:

        20.00 Kayserispor-İstanbulspor (RHG Enertürk Enerji)

        - 8. hafta:

        18 Eylül 2026 Cuma:

        16.00 Bandırmaspor-Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)

        20.00 Muğlaspor-Iğdır FK (Henüz belli değil)

        19 Eylül 2026 Cumartesi:

        17.00 SMS Grup Sarıyer-Boluspor (Henüz belli değil)

        17.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Sivasspor (Aktepe)

        20.00 Esenler Erokspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Esenler Erokspor)

        20.00 Batman Petrolspor-Bursaspor (Henüz belli değil)

        20 Eylül 2026 Pazar:

        17.00 Pendikspor-Bodrum FK (Pendik)

        17.00 Manisa FK-İstanbulspor (Manisa 19 Mayıs)

        20.00 Antalyaspor-Vanspor FK (Corendon Airlines Park Antalya)

        20.00 Mardin 1969 Spor-Kayserispor (Henüz belli değil)

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