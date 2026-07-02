12 Dev Adam'ın Bosna Hersek maçı kadrosu açıklandı!
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bugün Bosna Hersek ile deplasmanda oynayacağı maçın 12 kişilik kadrosu açıklandı.
Giriş: 02 Temmuz 2026 - 12:06 Güncelleme:
Ay-yıldızlı ekipte Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan, Yiğit Onan ve Emre Melih Tunca karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.
Zenica'daki Husejin Smajlović Salonu'nda TSİ 21.00'de başlayacak maçın kadrosunda bulunan milli oyuncular şunlar:
Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic, Yiğitcan Saybir.
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