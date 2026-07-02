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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam'ın Bosna Hersek maçı kadrosu açıklandı!

        12 Dev Adam'ın Bosna Hersek maçı kadrosu açıklandı!

        A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bugün Bosna Hersek ile deplasmanda oynayacağı maçın 12 kişilik kadrosu açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 12:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İşte 12 Dev Adam'ın Bosna kafilesi!

        Ay-yıldızlı ekipte Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan, Yiğit Onan ve Emre Melih Tunca karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

        Zenica'daki Husejin Smajlović Salonu'nda TSİ 21.00'de başlayacak maçın kadrosunda bulunan milli oyuncular şunlar:

        Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic, Yiğitcan Saybir.

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