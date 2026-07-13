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        Haberler Spor Voleybol 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

        18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

        18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 00:57 Güncelleme:
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        U18 Milliler, Avrupa ikincisi oldu!

        Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu.

        Grup etabını 7'de 7 yaparak lider tamamlayan milliler, yarı finalde Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

        Final karşılaşmasında İtalya'ya 20-25, 16-25, 15-25 3-0 mağlup mağlup olan ay-yıldızlıar, turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

        Final karşılaşmasının ardından düzenlenen ödül töreninde Lal Lüleci En İyi Libero, Ecrin Selis Türkyaşar En İyi Smaçör, Aylin Uysalcan ise En İyi Pasör Çaprazı seçildi.

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