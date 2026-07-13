18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu
18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi oldu.
Giriş: 13 Temmuz 2026 - 00:57 Güncelleme:
Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu.
Grup etabını 7'de 7 yaparak lider tamamlayan milliler, yarı finalde Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.
Final karşılaşmasında İtalya'ya 20-25, 16-25, 15-25 3-0 mağlup mağlup olan ay-yıldızlıar, turnuvayı ikinci sırada tamamladı.
Final karşılaşmasının ardından düzenlenen ödül töreninde Lal Lüleci En İyi Libero, Ecrin Selis Türkyaşar En İyi Smaçör, Aylin Uysalcan ise En İyi Pasör Çaprazı seçildi.
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