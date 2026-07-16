Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol 20 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, Slovenya'ya mağlup oldu!

        20 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, Slovenya'ya mağlup oldu!

        FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye, Slovenya'ya 90-72 mağlup oldu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 23:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        U20 Milliler, Slovenya'ya mağlup oldu!

        FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden 20 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, çeyrek finalde karşılaştığı Slovenya'ya 90-72 mağlup oldu.

        Ay-yıldızlılar müsabakaya Yağız Aksu, Kaan Onat, Ege Akçay, Yavuz Selim Kara ve Salih Altuntaş beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 31-22, ilk yarısını 47-36, üçüncü çeyreği de Slovenya 72-55 önde noktaladı.

        Milliler, ilk klasman maçında 18 Temmuz Cumartesi günü Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Özel yarın mahkemeye başvuracak

        Yarın olağanüstü kurultay için sulh hukuk mahkemesine başvuracağız. Olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talep edilecek

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12. Yargı Paketi Meclisten geçti
        12. Yargı Paketi Meclisten geçti
        Bakan Gürlek'ten Ahbap soruşturmasına ilişkin açıklama
        Bakan Gürlek'ten Ahbap soruşturmasına ilişkin açıklama
        AHBAP soruşturmasında malvarlıklarına el konuldu
        AHBAP soruşturmasında malvarlıklarına el konuldu
        Buruk'tan Icardi için veda açıklaması!
        Buruk'tan Icardi için veda açıklaması!
        Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni deliller
        Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni deliller
        Zeki Çelik, Juventus'ta!
        Zeki Çelik, Juventus'ta!
        ABD'nin İran'a saldırıları devam ediyor
        ABD'nin İran'a saldırıları devam ediyor
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Trump portreli altın para basılacak
        Trump portreli altın para basılacak
        Anket: Trump'a destek oranı yüzde 37
        Anket: Trump'a destek oranı yüzde 37
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        Trossard 20 bin taraftarın önünde imzayı attı!
        Trossard 20 bin taraftarın önünde imzayı attı!
        Parçalayıp tuvalete gömdü! Kayıp ihbarında bulundu
        Parçalayıp tuvalete gömdü! Kayıp ihbarında bulundu
        Bodrum’da jet ski faciası! 1 çocuk öldü, baba ve kızı aranıyor
        Bodrum’da jet ski faciası! 1 çocuk öldü, baba ve kızı aranıyor
        Tatil yörelerinde kavurucu sıcaklar: Termometreler 41 dereceyi görecek
        Tatil yörelerinde kavurucu sıcaklar: Termometreler 41 dereceyi görecek
        Greenwood İstanbul'da!
        Greenwood İstanbul'da!
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Soluğu tatilde aldı
        Soluğu tatilde aldı
        Aşıkların romantik tatili
        Aşıkların romantik tatili