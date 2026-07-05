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        Haberler Spor Diğer Güreş 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finalistler belli oldu!

        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finalistler belli oldu!

        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Mustafa Taş, Seçkin Duman, Feyzullah Aktürk ve Erkan Taş yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 14:18 Güncelleme:
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        Kırkpınar'da yarı finalistler belli oldu!

        Organizasyonun son gününde başpehlivanlık çeyrek final müsabakaları için güreşçiler er meydanına çağrıldı. Çekilen kurada Orhan Okulu ile Feyzullah Aktürk, Mustafa Taş'la Serdar Yıldırım, Osman Kan'la Seçkin Duman, Erkan Taş'da Ali Gürbüz eşleşti. Peşrevin ardından başpehlivanlar güreşe tutuştu.

        Müsabakalar arasında en çok merak edileni "erken final" olarak nitelendirilen Orhan Okulu ile Feyzullah Aktürk arasındaki güreş oldu. Mücadele sert el enselerle başladı. Hareketli güreş, seyircilerin tezahüratlarıyla karşılık buldu. Geçen yıl Kırkpınar'ın final güreşinin rövanşını almak için hırslı olduğu görülen Feyzullah Aktürk, rakibinin hamlelerini savuşturdu. Orhan Okulu ise klasik geri sürme hareketine sık sık başvurdu. Feyzullah geçen yıl bu hamleyle kaybettiği için daha temkinli güreşti. Normal sürede güreş sona ermeyince puanlamaya gidildi. Feyzullah Aktürk puanlama bölümüne iki ihtar alması nedeniyle daha baskı altında girdi. Puanlamada başa baş giden güreşte müsabakanın 45. dakikasında Feyzullah Aktürk, yaptığı bastırma hamlesiyle rakibini yenerek adını yarı finale yazdırdı.

        Diğer merak edilen güreşlerden biri de altın kemerin ebedi sahibi olmaya en yakın pehlivanlardan Ali Gürbüz'ün güreşi oldu. Ali Gürbüz, Erkan Taş'la müsabakasında boy avantajını sık sık kullandı. Erkan Taş'ın hamlelerini boşa çıkardı. Pehlivanların temkinli güreşmesiyle de puanlamaya geçildi. Bu bölümde rakipler çok hareketli güreşmedi. Müsabakanın 50. dakikasında iki başpehlivanın da risk almaya başladığı bölümde çangal oyunuyla rakibini düşüren Erkan Taş, bastırarak galibiyete ulaştı. Bu sonuçla Erkan Taş yarı finale yükselirken, Ali Gürbüz altın kemerin ebedi sahibi olma şansını da bu yıl yitirmiş oldu.

        Rakiplerini mağlup eden Mustafa Taş, Seçkin Duman, Feyzullah Aktürk ve Erkan Taş yarı finalde karşı karşıya gelecek.

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