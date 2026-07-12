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        Haberler Spor Voleybol A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Kanada

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Kanada

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finallerindeki rakibi Kanada oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 23:47 Güncelleme:
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        Filenin Sultanları'nın rakibi Kanada!

        2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finallerine kalan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Kanada oldu.

        Üçüncü hafta maçlarının ardından normal sezonu 9 galibiyet ve 25 puanla 4. sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde 8 galibiyet ve 24 puanla 5. basamakta yer alan Kanada ile eşleşti.

        Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin çeyrek finaldeki rakibi Kanada'nın başantrenörlüğünü, 2017-2022 yıllarında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştıran Giovanni Guidetti yapıyor.

        Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak çeyrek final mücadelesinde Türkiye, Kanada'yı elemesi halinde ABD ile Çin eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

        VNL Final Etabı'nın diğer çeyrek final eşleşmeleri ise ABD-Çin, İtalya-Hollanda ve Brezilya-Japonya oldu. Çin, normal sezonu ilk 8'in dışında tamamlamasına rağmen ev sahibi kontenjanıyla çeyrek finalde mücadele etme hakkı elde etti.

        Öte yandan normal sezonu son sırada tamamlayan Bulgaristan, VNL'ye veda etti. Bulgaristan'ın yerine 2027 VNL'de, bu sezon organizasyonda yer almayan ülkeler arasında FIVB dünya sıralamasında en üst sırada bulunan milli takım yer alacak.

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