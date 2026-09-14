Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Tenis
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Tenis Grand Slams ABD Açık'ta şampiyon Zverev!

        ABD Açık'ta şampiyon Zverev!

        ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Ben Shelton'ı 3-1 yenen Alman raket Alexander Zverev şampiyonluğa ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 09:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD Açık'ta şampiyon Zverev!

        Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, tek erkekler finalinde ABD'li Ben Shelton'ı 3-1 mağlup eden Alman Alexander Zverev, şampiyon oldu.

        New York kentinde düzenlenen turnuvada, dünya 1 numarası Alexander Zverev ile kariyerinde ilk kez bir grand slam finaline yükselen Ben Shelton (8) karşı karşıya geldi.

        3 saat 33 dakika süren final mücadelesinde rakibini 6-3, 7-6, 5-7 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenen Zverev, kariyerinin ikinci grand slam zaferini kazandı.

        Bu yıl Fransa Açık'ta ilk grand slam şampiyonluğunu elde eden 29 yaşındaki Zverev, Wimbledon'da final, Avustralya Açık'ta da yarı final oynadı.

        REKLAM

        Alman sporcu, 2020'de de ABD Açık'ta final oynamış ancak Avusturyalı Dominic Thiem'e 3-2 yenilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #US Open
        #zverev
        #Shelton
        #Tenis
        #ABD Açık Tenis Turnuvası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP 'butlan davası'nda temyiz başvurusunu geri çekti
        CHP 'butlan davası'nda temyiz başvurusunu geri çekti
        11 aylık Büşra bebek satıldı mı?
        11 aylık Büşra bebek satıldı mı?
        İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı
        İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı
        24 yaşındaki Ahsengül gözyaşına boğdu
        24 yaşındaki Ahsengül gözyaşına boğdu
        Siyahtan beyaza!
        Siyahtan beyaza!
        Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi
        Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi
        Verilen kararlar doğru mu?
        Verilen kararlar doğru mu?
        İlk ders zili çaldı!
        İlk ders zili çaldı!
        "Oyundan değil, 3 puandan mutlu"
        "Oyundan değil, 3 puandan mutlu"
        Soner Olgun’un sağlık durumu kritik
        Soner Olgun’un sağlık durumu kritik
        'Kızılcık Şerbeti' dünyayı fethetti!
        'Kızılcık Şerbeti' dünyayı fethetti!
        Yeni hayatlarına başladılar
        Yeni hayatlarına başladılar
        Ağrı Dağı için endişelendiren haber
        Ağrı Dağı için endişelendiren haber
        G.Antep'te kritik 90 dakika!
        G.Antep'te kritik 90 dakika!
        Vicdan kanatan görüntü... Balkonda kadına sopalı şiddet!
        Vicdan kanatan görüntü... Balkonda kadına sopalı şiddet!
        Eğitim sağlık harcamasına vergi iadesi
        Eğitim sağlık harcamasına vergi iadesi
        “Ankara’da deniz mi vardı?” sözü gerçek oldu
        “Ankara’da deniz mi vardı?” sözü gerçek oldu
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Tatlıtuğ'un avukatından açıklama
        Tatlıtuğ'un avukatından açıklama
        Gıda aromalarında yeni düzenleme
        Gıda aromalarında yeni düzenleme