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        Haberler Spor Futbol Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı vefat etti

        Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı vefat etti

        Türk futbolunun önde gelen teknik direktörlerinden Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 16:05 Güncelleme:
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        Abdullah Avcı'nın acı günü

        Teknik direktör Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı vefat etti.

        Türkiye Futbol Federasyonu tarafından teknik direktör Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle yayımlanan başsağlığı mesajında, şu ifadelere yer verildi:

        "A Milli Futbol Takımımızın eski teknik direktörlerinden Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı'nın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumenin cenazesi, yarın İstanbul'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir. Merhume Feriha Avcı'ya Allah'tan rahmet; Abdullah Avcı'ya, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

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