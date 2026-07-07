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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Rams Başakşehir Al-Khaleej Miguel Crespo'yu kadrosuna kattı

        Al-Khaleej Miguel Crespo'yu kadrosuna kattı

        Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Khaleej, Rams Başakşehir forması giyen Miguel Crespo'yu renklerine bağladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 13:55 Güncelleme:
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        Crespo Arabistan yolcusu!

        Suudi Arabistan Profesyonel Ligi ekiplerinden Al-Khaleej, Trendyol Süper Lig’de RAMS Başakşehir forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo’yu renklerine bağladı.

        Suudi kulübünden yapılan resmi açıklamada, son iki sezondur turuncu-lacivertli formayı terleten 29 yaşındaki deneyimli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Yeni takımıyla sözleşme imzalayan Portekizli oyuncunun, kısa süre içinde takımın kamp çalışmalarına katılacağı belirtildi.

        CRESPO'NUN BAŞAKŞEHİR KARNESİ

        Türkiye macerasına daha önce Fenerbahçe'de başlayan ve ardından RAMS Başakşehir'e transfer olan Miguel Crespo, istikrarlı performansıyla dikkat çekiyordu. Geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertli formayla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa dahil tüm kulvarlarda toplam 26 resmi maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında takımına büyük bir dinamizm katarken bu mücadelelerde 2 kez de fileleri sarsmayı başardı. Suudi Arabistan futbolunun son dönemdeki transfer atağına katılan Al-Khaleej ise orta saha hattını güçlendiren bu hamleyle önümüzdeki sezon ligde daha üst sıraları hedefliyor.

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