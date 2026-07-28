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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Amed Sportif Faaliyetler, Gift Orban’ı kiraladı!

        Amed Sportif Faaliyetler, Gift Orban’ı kiraladı!

        Amed Sportif Faaliyetler, Hoffenheim'de forma giyen Gift Orban'ı satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 16:31 Güncelleme:
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        Amed'den dikkat çeken transfer!

        Amed Sportif Faaliyetler, Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim’de forma giyen Gift Orban’ı satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladı.

        Diyarbakır temsilcisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 24 yaşındaki Nijeryalı santrfor Gift Orban'ın, satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralık transferi konusunda TSG Hoffenheim ile anlaşmaya varmıştır. Profesyonel kariyerinde Norveç, Belçika, Fransa, Almanya ve İtalya liglerinde forma giyen Gift Orban, yeni sezonda yeşil-kırmızılı formamızı giyecektir. Gift Orban'a Amedspor'a hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

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