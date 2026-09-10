Archie Brown: Roma'yı yenebilirdik!

Fenerbahçe forması giyen Archie Brown, Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçının ardından konuştu.

İngiliz sol bek, "Bugün 3 puan almayı çok istedik. Kazanabilirdik de maçı. Bu anlamda hayal kırıklığı taşıyorum. Çok sıkı çalıştık maçta. Daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Bu aldığım maçın oyuncusu ödülü tanrıya ait. Attığım golden ötürü çok mutluyum. Umarım devamı da gelir." dedi.

Brown, "İlk 45 dakika farklı, ikinci 45 dakika daha farklıydı. İkinci 45'te oyuna daha çok katıldık. Çok iyi bir takıma, çok klas bir takıma karşı oynadık. Ben takımıma güveniyorum, takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Biz olmamız gereken yerdeyiz. Mütevazı devam etmeliyiz. Daha ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyebiliriz. Tanrının isteğiyle umarım bunu gerçekleştirebiliriz." diye konuştu.