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        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona: 2 - Athletic Bilbao: 0 | MAÇ SONUCU

        Barcelona: 2 - Athletic Bilbao: 0 | MAÇ SONUCU

        İspanya La Liga'nın 2. haftasında Barcelona sahasında Athletic Bilbao'yu ağırladı. Mücadeleyi Katalan devi 2-0 kazandı ve 2'de 2 yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 00:18 Güncelleme:
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        Barcelona'dan ligde 2'de 2!

        İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 2-0 yendi.

        LaLiga'nın ikinci haftasında Barcelona, Spotify Camp Nou Stadı'nda Athletic Bilbao'yu ağırladı.

        Ev sahibi takım, 37. dakikada Raphinha ve 82. dakikada Fermin Lopez'in attığı gollerle galip geldi.

        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Barcelona, ligde 2'de 2 yaparak puanını 6'ya çıkardı.

        Athletic Bilbao ise ikinci maçından da puansız ayrıldı.

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        #barcelona
        #Athletic Bilbao
        #la liga
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