Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir, Konferans Ligi'nde tur için sahaya çıkacak!

        Başakşehir, Konferans Ligi'nde tur için sahaya çıkacak!

        Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Inter Turku ile karşılaşacak. İlk maçında rakibiyle 1-1 berabere kalan Başakşehir, turu geçmek için sahaya çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 12:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Başakşehir, tur için sahaya çıkacak!

        Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacak.

        Turku kentindeki Veritas Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Belçikalı hakem Nathan Verboomen yönetecek.

        İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

        Sahadan galibiyetle ayrılan takım, 3. eleme turuna yükselecek. Normal sürenin ve uzatma bölümünün eşitlikle sona ermesi halinde ise turu geçen ekip, seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek.

        Rakibine üstünlük kuran takım, 3. eleme turunda Vaduz (Lihtenştayn)-At. Escaldes (Andorra) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Vaduz, sahasında oynadığı ilk müsabakayı 4-0 kazandı.

        Başakşehir'de kart cezası sona eren Fildişi Sahilli oyuncu Christopher Operi, karşılaşmada forma giyebilecek.

        REKLAM

        Başakşehir'in kadrosu

        İstanbul Başakşehir'in UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:

        Kaleci: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen

        Defans: Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Michal Karbownik, Ömer Ali Şahiner

        Orta saha: Berat Özdemir, Onur Ergün, Olivier Kemen, Abbosbek Fayzullaev, Berkay Özcan, Umut Güneş, Güven Atalay

        Forvet: Yusuf Sarı, Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov, Ivan Brnic, Bertuğ Yıldırım

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kurtalan'da sıcak hava sokakları boşalttı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde etkili olan aşırı sıcak hava, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının 45 dereceye kadar yükseldiği ilçede, özellikle öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanırken, vatandaşlar serinlemek için akşam saatlerini bekliyor.(İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Altın tahminlerinde düşüş
        Altın tahminlerinde düşüş
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı
        18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        Yerli uzay aracıyla Ay'a gidilecek
        Yerli uzay aracıyla Ay'a gidilecek
        Fransa tarihinin en büyük yangın sezonu!
        Fransa tarihinin en büyük yangın sezonu!
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Kalıcı maddi sıkıntılar beyin yaşlanmasını hızlandırıyor
        Kalıcı maddi sıkıntılar beyin yaşlanmasını hızlandırıyor
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...
        Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu