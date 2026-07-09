Başar Önal resmen Lille'de!
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, NEC Nijmegen'de forma giyen 22 yaşındaki Başar Önal'ı transfer ettiğini açıkladı.
Giriş: 09 Temmuz 2026 - 11:30 Güncelleme:
Fransa temsilcisi Lille, Hollanda'nın NEC Nijmegen ekibinde oynayan genç futbolcu Başar Önal'ı transfer ettiğini duyurdu.
Lille Kulübünden yapılan açıklamada, Ümit Milli Takım forması da giyen 22 yaşındaki oyuncuyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Hollanda basınına göre Lille, NEC Nijmegen'e bonuslarla beraber 14,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.
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