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        Haberler Spor Futbol Transfer Başar Önal resmen Lille'de!

        Başar Önal resmen Lille'de!

        Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, NEC Nijmegen'de forma giyen 22 yaşındaki Başar Önal'ı transfer ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 11:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Başar Önal resmen Lille'de!

        Fransa temsilcisi Lille, Hollanda'nın NEC Nijmegen ekibinde oynayan genç futbolcu Başar Önal'ı transfer ettiğini duyurdu.

        Lille Kulübünden yapılan açıklamada, Ümit Milli Takım forması da giyen 22 yaşındaki oyuncuyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Hollanda basınına göre Lille, NEC Nijmegen'e bonuslarla beraber 14,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

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