Berkan Kutlu Konyaspor'a veda etti

Süper Lig’in 2025-2026 sezonunda Konyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeşil-beyazlılara veda ettiğini açıkladı.

Kutlu, sanal medya hesabından yaptığı veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

“2025-2026 sezonu benim için büyük bir öğrenme ve yeniden doğuş süreci oldu. Sezona Galatasaray’da başladım; ardından devre arasında Konyaspor’a gelerek zorlu bir mücadelenin içine girdim. Düşme hattına yakın iken katıldığımız takımı, takım arkadaşlarımla birlikte Süper Lig’in devlerini mağlup ederek üst sıralara taşıdık ve Türkiye Kupası’nda finale kadar yürüdük. Kendi adıma da sahada ‘Berkan Kutlu geri döndü’ dedirtebilmenin ve bu mücadelenin bir parçası olabilmenin gururunu yaşıyorum. Bana inanan, hedefleri olan yeni bir projede mücadeleme kaldığım yerden devam etmeye ve yeni bir hikaye yazmaya hazırım. Konyaspor camiasına, çalışan personele, antrenörlere, takım arkadaşlarıma, taraftarlarımıza, ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

Berkan Kutlu’nun mukavelesinde ilk 6 aydan sonra sözleşme fesih hakkı olduğu ve bu hakkını kullanarak Konyaspor’dan ayrıldığı belirtildi.