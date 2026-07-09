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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş 2 hazırlık maçına çıkacak!

        Beşiktaş 2 hazırlık maçına çıkacak!

        Yeni sezon çalışmalarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, yarın iki hazırlık maçı oynayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 09:59 Güncelleme:
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        Beşiktaş 2 hazırlık maçına çıkacak!

        Siyah-beyazlılar, TSİ 18.00'de Avusturya ekibi Mattersburg, saat 19.30'da ise Polonya temsilcisi Widzew Lodz ile karşı karşıya gelecek.

        Pappelstadion'da oynanacak mücadeleler, 35'er dakikadan iki devre halinde yapılacak.

        Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde sezona hazırlanan Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Macaristan ekibi Gyirmot'u 2-1 yenerken, ikinci karşılaşmada ise aynı ülke takımlarından MTE 1904 KFT ile 0-0 berabere kaldı.

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