Beşiktaş Kulübü, SB Energetics ile futbol A takımı forma sırt sponsorluğu anlaşması yaptı.

Tüpraş Stadı'ndaki imza törenine kulüp başkanı Serdal Adalı'nın yanı sıra Leman Özgür Rodoplu ve SB Energetics Genel Müdürü Bülent Karaaslan katıldı.

Başkan Adalı, "Son dönemde yaşanan gelişmeler sonrasında futbol takımımızın forma sırt sponsorluğunda bir boşluk meydana geldi. Bizler de bu süreci Beşiktaş menfaatlerine uygun şekilde yürüttük ve sponsorluk görüşmelerine başladık. Bu noktada asbaşkanımız Leman Özgür Rodoplu'ya desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisinin önemli katkılarıyla, SB Energetics ile 1 yıllık sponsorluk anlaşması imzalamış bulunmaktayız. Bu 1 yıllık sponsorluğun başlangıç olacağını düşünüyorum." dedi.

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"SEZON ORTASINDA BÖYLE BİR SPONSORLUK HAYATA GEÇİRMEK KOLAY OLMADI"

Asbaşkan Leman Özgür Rodoplu, "Benim için Beşiktaşlılık hiçbir zaman bir takımı desteklemek olmadı. Bu büyük camianın bir parçası olmak sevincini, üzüntüsünü birlikte paylaşmak demek. Bugün de Beşiktaş'ımızın forma sırt sponsoru olmaktan gurur duyuyorum. Sezon ortasında böyle bir sponsorluk hayata geçirmek kolay olmadı. Sorumluluk almaktan tereddüt etmedik." ifadelerini kullandı.

Rodoplu erkek basketbol takımının forma sırt sponsorluğu için de kısı zamanda imza atılacağını sözlerine ekledi.

SB Energetics Genel Müdürü Bülent Karaaslan ise "SB Energetics adının siyah-beyaz formada yer alması bizim için büyük bir gurur. Sanayi yatırımını hayata geçirirken de aynı emek var. Beşiktaş'a işbirliği için teşekkür ediyorum." diye konuştu.