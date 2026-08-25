Serdal Adalı anjiyo oldu
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu. Adalı'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde istirahat ettiği öğrenildi.
Giriş: 25 Ağustos 2026 - 17:20 Güncelleme:
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu.
Hafta sonunu Bodrum'da geçiren Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kendini iyi hissetmemesi üzerine hastaneye kontrole gitti.
Hastanede yapılan kontrol sonrası tedbir amaçlı anjiyo olan başkan Serdal Adalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve İstanbul'a dönerek evinde istirahate çekildiği öğrenildi.
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