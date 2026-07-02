Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Furkan Korkmaz'ı açıkladı
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ı kadrosuna dahil etti.
Giriş: 02 Temmuz 2026 - 21:15 Güncelleme:
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli oyuncu Furkan Korkmaz'ı renklerine bağladığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon TOFAŞ'ta forma giyen 28 yaşındaki basketbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Furkan Korkmaz, profesyonel kariyerinde altyapısından yetiştiği Anadolu Efes'in yanı sıra Banvit, Philadelphia 76ers, Monaco ve Bahçeşehir Koleji'nde de görev yaptı.
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