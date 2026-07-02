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        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Furkan Korkmaz'ı açıkladı

        Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Furkan Korkmaz'ı açıkladı

        Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ı kadrosuna dahil etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 21:15 Güncelleme:
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        Beşiktaş, Furkan Korkmaz'ı açıkladı!

        Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli oyuncu Furkan Korkmaz'ı renklerine bağladığını açıkladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon TOFAŞ'ta forma giyen 28 yaşındaki basketbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Furkan Korkmaz, profesyonel kariyerinde altyapısından yetiştiği Anadolu Efes'in yanı sıra Banvit, Philadelphia 76ers, Monaco ve Bahçeşehir Koleji'nde de görev yaptı.

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