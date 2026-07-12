Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol STBL Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Jaylen Nowell'ı transfer etti

        Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Jaylen Nowell'ı transfer etti

        Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Jaylen Nowell'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 18:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Beşiktaş, Jaylen Nowell'ı transfer etti!

        Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jaylen Nowell'ı renklerine bağladığını açıkladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 27 yaşındaki basketbolcuyla anlaşma sağlandı.

        Kariyerinde Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies, Detroit Pistons ve New Orleans Pelicans gibi önemli Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinde oynayan Nowell, son olarak Porto Riko takımı Gigantes de Carolina'da forma giydi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Karadeniz'de sürü halinde yüzen yunuslar görüntülendi

        Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında görülen yunus sürüsü, dronla kaydedildi (AA)  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz açık
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz açık
        Ersin Destanoğlu resmen Al Jazira'da!
        Ersin Destanoğlu resmen Al Jazira'da!
        Dalından kiraz yediler, hayatlarını kaybettiler!
        Dalından kiraz yediler, hayatlarını kaybettiler!
        Doğan Alemdar'dan Nübel açıklaması!
        Doğan Alemdar'dan Nübel açıklaması!
        "İlk amacımız Şampiyonlar Ligi"
        "İlk amacımız Şampiyonlar Ligi"
        Kahreden kaza! Bir aile yok oldu!
        Kahreden kaza! Bir aile yok oldu!
        Mete Gazoz, altın madalya kazandı!
        Mete Gazoz, altın madalya kazandı!
        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!
        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Souvenirs d'İlber
        Souvenirs d'İlber
        ABD'li Senatör hayatını kaybetti
        ABD'li Senatör hayatını kaybetti
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Pazarlık payını artıracak
        Pazarlık payını artıracak
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Aşıklar Dünya Kupası maçında