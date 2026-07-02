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        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda 4 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı

        Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda 4 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı

        Gelecek sezon Euroleague'de mücadele edecek olan Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Ante Zizic, Berk Uğurlu, Anthony Brown ve Devon Dotson'ın sözleşmelerinin uzatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 18:49 Güncelleme:
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        Beşiktaş, 4 oyuncuyla yeni sözleşme imzaladı!

        Gelecek sezon Euroleague'de yer alacak olan Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda 4 oyuncuyla yeni sözleşme imzalandı.

        Siyah-beyazlı takımın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Ante Zizic, Berk Uğurlu, Anthony Brown ve Devon Dotson'ın sözleşmelerinin yenilendiği belirtildi.

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