Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı!

        Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı!

        Beşiktaş'ın Slovakya'da gerçekleştireceği hazırlık kampının kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden oyuncular Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeon-gyu Oh 10 Temmuz'da kampa dahil olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 15:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı!

        Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirildi.

        Isınma çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışma sonrası oynanan çift kale maçla sona erdi. Hazırlıkların İstanbul etabını tamamlayan siyah-beyazlılar, yeni sezon yurt dışı kampı için Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya gidecek.

        KAMP KADROSU

        Beşiktaş'ın Slovakya'da gerçekleştireceği hazırlık kampının kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

        Emir Yaşar, Emre Bilgin, Ahmet Okutan, Tuğra Yeşilyurt, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Cumali Gürsel, Kerem Ay, Kartal Cengizer, Azem Yortaç, Ozan Sevim.

        İzinli olan futbolculardan Wilfried Ndidi yarın, Asım Efe Işık 4 Temmuz, Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeon-gyu Oh ise 10 Temmuz'da kampa dahil olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!

        İstanbul'da, 15 yaşındaki N.T.G. isimli kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen 60 yaşındaki Erol Ş., çocuğun annesi 29 yaşındaki Zeliha Z., amcası aynı yaştaki Mehmet G. ve Zeliha Z.'nin eski eşi 24 yaşındaki Serkan A. tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi. Dubayla başına vurulan Erol Ş., ekmek...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AB heyetinin Ankara ziyareti
        AB heyetinin Ankara ziyareti
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun cevabı değişti
        YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun cevabı değişti
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Ay'da kalıcı yerleşim planı hızlanıyor
        Ay'da kalıcı yerleşim planı hızlanıyor
        Üç alanda büyük değişime gidiliyor!
        Üç alanda büyük değişime gidiliyor!
        Sevgilisi ile onu kurtaran kadını feci dövdü!
        Sevgilisi ile onu kurtaran kadını feci dövdü!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Ünlü oyucu evleniyor
        Ünlü oyucu evleniyor
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Büyük kararlar için bekleyin!
        CHP'nin kurultay davası... Tanık Adem Soytekin: Daireleri kimin alacağını KİPTAŞ belirledi
        CHP'nin kurultay davası... Tanık Adem Soytekin: Daireleri kimin alacağını KİPTAŞ belirledi
        Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı
        Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı
        İzlanda birinci, Rusya sonuncu
        İzlanda birinci, Rusya sonuncu
        Ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!
        Ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!
        "Ölümden korkuyorum"
        "Ölümden korkuyorum"
        Akılalmaz hamilelik oyunu!
        Akılalmaz hamilelik oyunu!