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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam etti

        Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam etti

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 15:22 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ın hazırlıkları devam etti

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar akşamı Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Vincenzo Italiano’nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapmanın ardından yapılan taktiksel ve duran top çalışmalarıyla tamamlandı.

        Siyah-beyazlılar, çalışmalarını yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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        #süper lig
        #beşiktaş
        #kasımpaşa
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