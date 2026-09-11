Beşiktaş'ın rakibi Marsilya deplasmanda Rennes'e mağlup oldu
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Marsilya, Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Rennes ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Marsilya sahadan 1-0 mağlup oldu.
Giriş: 11 Eylül 2026 - 23:50 Güncelleme:
Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Marsilya, Rennes ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Beşiktaş'ın da UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Marsilya, Rennes'e 1-0 mağlup oldu.
Karşılaşmanın tek golünü 52. dakikada Adrien Thomasson kaydetti.
Bu sonucun ardından Bruno Genesio'nun başında bulunan Marsilya, ligde 3 puanda kaldı. Rennes ise puanını 10' yükseltti.
Marsilya, 17 Eylül perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a Dolmabahçe'de konuk olacak.
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