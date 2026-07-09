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        Beşiktaş'ın yeni transferi Doğan Alemdar ilk idmanına çıktı!

        Beşiktaş'ın yeni transferi Doğan Alemdar, siyah-beyazlılarla ilk antrenmanına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 15:13 Güncelleme:
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        Doğan Alemdar ilk idmanına çıktı!

        Slovakya'da yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü ve yeni transfer Doğan Alemdar, sabah idmanında yer aldı.

        Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

        Dayanıklılık ve pas çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel organizasyonların gerçekleştirildiği bildirildi.

        Milli takım dönüşünde izin yapan Orkun Kökçü, siyah-beyazlılarla sezonun ilk saha antrenmanını gerçekleştirdi.

        Yeni transfer kaleci Doğan Alemdar da ilk takımla idmanına çıktı.

        Beşiktaş Kulübü Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu ile futbol direktörü Önder Özen antrenmanı tribünden takip etti.

        Siyah-beyazlı takım, TSİ 18.00'de yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

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