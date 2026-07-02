Beşiktaş'ın yeni transferi Kassoum Ouattara sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransız futbolcu Kassoum Ouattara, sağlık kontrolünden geçti.
Giriş: 02 Temmuz 2026 - 19:38 Güncelleme:
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğunu açıkladığı Fransız sol bek Kassoum Ouattara, sağlık kontrolünden geçti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen sağlık kontrolünde detaylı kan tetkikleri yapılan 21 yaşındaki sol bekin, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.
Ouattara'nın sağlık kontrolünün akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
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