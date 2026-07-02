Beşiktaş'ın yeni transferi Kassoum Ouattara sağlık kontrolünden geçti

Sanal medyada kendilerini hoca olarak tanıtıp muska ve büyü yapan şebeke çökertildi

Adana'da, sanal medyadan kendileriyle iletişime geçen kişileri, 'Büyü bozma, aşık etme, kısmet açma, kendine bağlama ve muska' gibi vaatlerle ikna edip dolandırdığı belirlenen şebeke, polisin operasyonuyla çökertildi. Şüphelilerden Miraç E. (23) ve Ş.T.'nin (21), açtıkları canlı yayınlarda kendileri... Daha Fazla Göster Adana'da, sanal medyadan kendileriyle iletişime geçen kişileri, 'Büyü bozma, aşık etme, kısmet açma, kendine bağlama ve muska' gibi vaatlerle ikna edip dolandırdığı belirlenen şebeke, polisin operasyonuyla çökertildi. Şüphelilerden Miraç E. (23) ve Ş.T.'nin (21), açtıkları canlı yayınlarda kendilerini 'Muhammet Hoca' olarak tanıttığı belirlendi. Emniyette susma hakkını kullanan Miraç E., suçlamaları reddeden Ş.T. ile diğer 2 şüpheli tutuklandı. (DHA) Daha Az Göster