Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk edeceği Kocaelispor maçının hazırlıklarını, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 30 Eylül 2026 - 15:51 Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü Kocaelispor'u ağırlayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, 1 buçuk saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve yarı sahada şut çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Öte yandan futbolculardan Dusan Vlahovic, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak sahaya dönüş çalışması gerçekleştirdi.
Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.
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