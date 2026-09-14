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        Beşiktaş, Marsilya maçı hazırlıklarına başladı!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Marsilya ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 15:47 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ın rakibi Marsilya!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında 17 Eylül Perşembe günü Marsilya ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

        Teknik Direktör Vincenzo Italiano’nun yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma ve dar alanda yapılan çift kale maçın ardından yapılan duran top çalışmasıyla tamamlandı.

        Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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        #beşiktaş
        #Antrenman
        #Avrupa Ligi
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