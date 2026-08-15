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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Necip Uysal'ı onurlandıracak!

        Beşiktaş Necip Uysal'ı onurlandıracak!

        Beşiktaş, kulübün altyapısından yetişen ve kariyeri boyunca siyah-beyazlı formayı terleterek kaptanlığa kadar yükselen Necip Uysal'ı onurlandıracak. Siyah-beyazlılar, futbolu Beşiktaş formasıyla bırakan Necip için yarın akşam Eyüpspor maçından önce özel bir veda töreni düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 19:42 Güncelleme:
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        Beşiktaş Necip Uysal'ı onurlandıracak!

        Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal, Süper Lig'de yarın oynanacak Eyüpspor mücadelesi öncesinde profesyonel futbol kariyerini noktalayacak.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yarın oynanacak Eyüpspor mücadelesi öncesinde Necip Uysal için veda organizasyonu düzenlendiği belirtildi.

        Kulüp, kariyerinde Beşiktaş'tan başka takımda forma giymeyen Necip Uysal için şu mesajı paylaştı:

        "22 yıl önce küçük bir çocuk olarak attığın adım, bugün Beşiktaş tarihine altın harflerle yazıldı. Altyapımızdan yetişen, armamızı Avrupa’da en çok terleten, tarihimizin en çok forma giyenlerinden ve en uzun süre kaptanlığımızı yapan Beşiktaş’ın çocuğu Necip… 10 kupayla taçlanan bu devasa sadakat ve vefa hikayesi için sonsuz teşekkürler."

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