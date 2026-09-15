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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş-Olimpik Marsilya maçını İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek

        Beşiktaş-Olimpik Marsilya maçını İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 17 Eylül Perşembe günü sahasında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile yapacağı maçı, İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 11:32 Güncelleme:
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        Beşiktaş-Marsilya maçına İtalyan hakem!

        UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş'ın Marsilya'yı ağırlayacağı karşılaşmada hakem İtalya Futbol Federasyonu'ndan Andrea Colombo oldu.

        UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, Tüpraş Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Colombo'nun yardımcılıklarını Davide Imperiale ile Giuseppe Perrotti üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Simone Sozza olacak.

        Mücadelede Video Yardımı Hakem (VAR) koltuğunda Michael Fabbri oturacak. Fabbri'nin yardımcılığını ise Valerio Marini yapacak.

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        #beşiktaş
        #Marsilya
        #hakem
        #Andrea Colombo
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